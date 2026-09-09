«Το σκότωσαν πολλές φορές το παιδί μου. Αν ήταν εθελοντής στον Μητσοτάκη, θα δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ; Ποτέ δεν είδαμε τι είχε μέσα το φέρετρο που μας παρέδωσαν», κατέθεσε στη δίκη για τα Τέμπη η μητέρα του Σπύρου Βούλγαρη.

Επεισοδιακή ήταν η σημερινή, 28η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για τα Τέμπη, όπου εξετάστηκαν ως μάρτυρες οι οικογένειες των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Η ένταση προκλήθηκε όταν, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο Παναγιώτης Βούλγαρης, πατέρας του Σπύρου, είπε ότι στην πρώτη συνάντηση μεταξύ συγγενών και γονιών θυμάτων στη Λάρισα, έναν χρόνο μετά το δυστύχημα, ο κ. Ψαρόπουλος τους ζήτησε να αποχωρήσουν. Είχε προηγηθεί αντίστοιχη δήλωση των γονιών και του αδερφού του μηχανοδηγού, Δημήτρη Μασαλή.

Διακοπή λόγω έντασης

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, εξανέστη και δήλωσε ότι θα αναγκαστεί να απαντήσει σε όσα ακούγονται. Ακολούθησε σε έντονο ύφος ο διάλογος των δύο ανδρών:

Ψαρόπουλος: Θα αναγκαστώ να απαντήσω, αρκετά πια.

Βούλγαρης: Γιατί μας πετάξατε έξω;

Ψαρόπουλος: Εγώ ήθελα να σας προστατεύσω, αλλά εσείς πού να καταλάβετε...

Βούλγαρης: Σαν δεν ντρέπεστε λίγο...

Ψαρόπουλος: Εγώ να ντρέπομαι; Έχασα την κόρη μου και να ντρέπομαι;

Χρειάστηκε να διακόψει η έδρα και να παρέμβουν οι αστυνομικοί, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

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«Σκότωσαν τα παιδιά μας πάνω από μία φορά»

Στο πλαίσιο της σημερινής, 28ης συνεδρίασης του Τριμελούς Εφετείου που εκδικάζει την υπόθεση των Τεμπών, κατέθεσαν οι οικογένειες των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Ο κ. Άγγελος Μασαλής, πατέρας του Δημήτρη, η κ. Σταυρούλα Καρύδη, μητέρα, ο Αριστείδης Μασαλής, αδερφός του θύματος, και η σύντροφος του Δημήτρη, Κατερίνα Βλαχοδήμου. Σε γενικές γραμμές αναφέρθηκαν στον χαρακτήρα του Δημήτρη, είπαν ότι ήταν ένα εξαιρετικό, ηθικό και τίμιο παιδί. Υπογράμμισαν ότι δεν γνώριζαν κάτι για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο και πρόσθεσαν ότι δεν αντιμετώπιζαν ως οικογένεια οικονομικά προβλήματα.

Η μητέρα του Δημήτρη, κ. Σταυρούλα Καρύδη, πρόσθεσε σε ό,τι αφορά τα όσα ακούστηκαν περί παράνομου φορτίου «το παιδί μας δεν θα μετέφερε ποτέ κάτι παράνομο και λόγω χαρακτήρα και εντιμότητας και λόγω μη αντιμετώπισης οικονομικού προβλήματος». Πρόσθεσαν, δε, ότι οι μηχανοδηγοί δεν έχουν αρμοδιότητα να ελέγχουν το όποιο φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Το μόνο που ελέγχουν είναι την ακεραιότητα του τρένου, εάν δηλαδή είναι επαρκής η συνδεσμολογία.

Σε ανάλογο κλίμα κινήθηκαν και οι γονείς του Σπύρου Βούλγαρη. Ο κ. Παναγιώτης Βούλγαρης είπε ότι δεν γνώριζε κάτι για τα προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ κατήγγειλε το γεγονός ότι σπιλώθηκε η μνήμη του παιδιού του ακόμη και στη Βουλή.

Έντονα φορτισμένη, η μητέρα του Σπύρου, Ιωάννα Σταμούλη, στην κατάθεσή της υπογράμμισε ότι το παιδί της το σκότωσαν πολλές φορές. «Ο γιός μου» –σημείωσε– «δεν μας μιλούσε. Έλεγε ότι όλα πάνε καλά. Είχα πρόβλημα υγείας και ίσως δεν ήθελε να μας στενοχωρήσει. Ήξερα ότι υπήρχαν καθυστερήσεις. Ποτέ δεν νιώσαμε ανασφάλεια ταξιδεύοντας με τρένα. Αυτή η ανασφάλεια οφείλεται σε λάθη ανθρώπινα, κρατικά, διότι κάποιοι κρατικοί λειτουργοί βάζουν τις υπογραφές τους... Η αγάπη του για τα τρένα τον πήρε μαζί του. Όταν μας είπε ότι θα εργαστεί στον ΟΣΕ, εμείς φέραμε αντιρρήσεις πολλές... Το σκότωσαν πολλές φορές το παιδί μου. Αν ήταν εθελοντής στον Μητσοτάκη, θα δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ; Ποτέ δεν είδαμε τι είχε μέσα το φέρετρο που μας παρέδωσαν.

»Από πού κι ως πού ήταν λαθρέμπορος; Ξέρουν οι μηχανοδηγοί τι κουβαλάνε; Μπορεί να ήταν κάτι στην επιβατική. Αυτά τα παιδιά λοιδορήθηκαν όσο κανένα άλλο. Ζητάω συγνώμη από την οικογένεια Μασαλή. Αυτά τα 57 παιδιά δολοφονήθηκαν. Γι' αυτό το χαρακτηρίζω έγκλημα. Η 717 οδήγησε σε αυτό. Ελπίζω να αποδώσετε δικαιοσύνη».

Αιτήματα

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της σημερινής διαδικασίας κατατέθηκαν δύο αιτήματα από συνηγόρους συγγενών θυμάτων. Το ένα αφορά σε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να γίνει πραγματογνωμοσύνη στο καταγραφικό του σταθμού του ΟΣΕ στη Λάρισα, για το οποίο καταγγέλθηκε ότι αλλοιώθηκε, και το δεύτερο στο να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη. Η δίκη θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου.