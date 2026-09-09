«Χωρίς πολλά λόγια μόνο με ένα τεράστιο χαμόγελο ευγνωμοσύνης».

Νέες στιγμές από το πρόσφατο ταξίδι της στην Κολωνία μοιράστηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ που ανήρτησε, τη βλέπουμε να περπατά στους δρόμους της Κολωνίας, αλλά και να κρατά ένα σημειωματάριο από το event του Άντονι Ρόμπινς που παρακολούθησε.

Σε μία φωτογραφία, η παρουσιάστρια ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη, δείχνοντας το outfit που επέλεξε για τη βόλτα της. Στα στιγμιότυπα διακρίνονται μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Κολωνίας και ειδικότερα τα πολύχρωμα κτίρια της πόλης.

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