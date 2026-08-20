Στη Σίκινο συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Σταματίνα Τσιμτσιλή, από όπου δημοσίευσε ορισμένες προσωπικές της φωτογραφίες να ποζάρει σε παραλίες του νησιού.
Η παρουσιάστρια του Alpha, λίγο πριν από την έναρξη της φετινής τηλεοπτικής σεζόν ταξίδεψε στο Κυκλαδίτικο νησί έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.
Το απόγευμα της Πέμπτης 20 Αυγούστου, δημοσίευσε μία σειρά από νέες φωτογραφίες αποκαλύπτοντας την τοποθεσία της και αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της.
Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε εμφανίζεται μέσα σε ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί μπικίνι να ποζάρει μπροστά στα βράχια απολαμβάνοντας πλήρως την ηρεμία και το γαλάζιο της θάλασσας.
Σε άλλη φωτογραφία, φωτογράφισε τα παιδιά της να τρέχουν στην παραλία, ενώ δημοσίευσε και ορισμένα στιγμιότυπα από τις ομορφιές του νησιού.
«Σίκινος», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.
{https://www.instagram.com/p/DcQ5PRMDB8o/?hl=el&img_index=2}
Να σημειωθεί ότι η παρουσιάστρια αναμένεται να επιστρέψει στον τηλεοπτικό φακό του Alpha για 13η χρονιά με την παρέα του «Happy Day».