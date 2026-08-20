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Το εντυπωσιακό βίντεο από τη στιγμή της κατάδυσης.

Ένα άκρως εντυπωσιακό βίντεο δημοσίευσε το απόγευμα της Πέμπτης 20 Αυγούστου, η Μαρίνα Βερνίκου, η οποία έκανε κατάδυση στα νερά της Ηρακλειάς.

Στο βίντεο απεικονίζεται η ίδια να κάνει κατάδυση σε βάθος, περίπου, 11 μέτρων, στην περιοχή της Αλιμιάς πλησιάζοντας ένα βυθισμένο γερμανικό υδροπλάνου Arado AR 196 του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το στιγμιότυπο απαθανατίζει την στιγμή που η Μαρίνα Βερνίκου πλησιάζει το σκελετό του αεροσκάφους φορώντας τα βατραχοπέδιλά της. Στην σχετική λεζάντα, συμπεριέλαβε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάδυση, αναφέροντας:

«Στην παραλία Αλιμιά της Ηρακλειάς σε βάθος περίπου 9–11 μέτρων βρίσκεται το ναυάγιο ενός γερμανικού υδροπλάνου Arado AR 196, αναγνωριστικού αεροσκάφους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το αεροπλάνο κατέπεσε έπειτα από αερομαχία με βρετανικά αεροσκάφη το 1943, ενώ το πλήρωμά του διασώθηκε

Χρόνια αργότερα, το 1982, μπλέχτηκε στα δίχτυα ψαράδων και μεταφέρθηκε στα ρηχά νερά της Αλιμιάς, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

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{https://www.instagram.com/p/DcQSS3Wie6-/?hl=el}