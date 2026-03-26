Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες της μοιραίας κατάδυσης του 34χρονου δύτη και πιλότου στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, όπως τις περιγράφει ο 27χρονος φίλος και συνάδελφός του που βρέθηκε μαζί του. Ο 34χρονος δύτης, παρά την εμπειρία και τον πλήρη εξοπλισμό του, παρασύρθηκε από ένα ισχυρό ρεύμα, χάνοντας μέρος του εξοπλισμού του, και άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή. Η σορός του εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε μεγάλο βάθος εντός του υποθαλάσσιου σπηλαίου όπου είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες.

«Έβλεπα τον φακό του αναμμένο…», ανεφερε δύτης ο οποίος εντόπισε τον εξοπλισμό και στη συνέχεια το σωμα του 34χρονου στο «Σπήλαιο του Διαβόλου». Σύμφωνα με την κατάθεση του 27χρονου, όλα εξελίχθηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα. «Μέσα σε δύο δευτερόλεπτα τον είδα να χάνεται από το οπτικό μου πεδίο», ανέφερε, περιγράφοντας πώς το ρεύμα τον παρέσυρε στο εσωτερικό της σήραγγας, στο γνωστό «πηγάδι του διαβόλου».

Ο 34χρονος δύτης κατέβηκε σιγά – σιγά προς το «πηγάδι του Διαβόλου», όταν ξαφνικά τον χτύπησαν θαλάσσια ρεύματα, με αποτέλεσμα να πέσει σε βράχια και να εγκλωβιστεί σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο, με σπηλαιώδεις σχηματισμούς. Πρόκειται για μια κάθετη υποθαλάσσια τρύπα. Βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι Βουλιαγμένης, σε σχετικά μικρή απόσταση από την ακτή. Η είσοδός του πηγαδιού εντοπίζεται περίπου στα 10 με 12 μέτρα βάθος και κατεβαίνει σχεδόν κάθετα μέχρι τα 30 μέτρα, δημιουργώντας την αίσθηση ενός σκοτεινού ανοίγματος μέσα στη θάλασσα.

Όπως σημείωσε στην κατάθεσή του ο 27χρονος «αισθανόμασταν ότι υπάρχει ένα απαλό ρεύμα με ροή προς την είσοδο της σήραγγας. Ο 34χρονος είχε κάνει ελεύθερη κατάθεση σε αυτό, εγώ όχι. Σκοπός δεν ήταν να πάμε πιο βαθιά και να συνεχίσουμε στην τρύπα, γιατί έχει ένα φθαρμένο, σιδερένιο κιγκλίδωμα. Ο 34χρονος πλησίασε την είσοδο και την ξεπέρασε 1 – 2 μέτρα. Ξαφνικά, τον βλέπω να γυρίζει το σώμα του και να κάνει χρήση του σκούτερ, γιατί το ρεύμα άρχισε να τον παρασύρει προς τα μέσα. Γινόταν πιο δυνατό το ρεύμα και τον παρέσερνε στο εσωτερικό της σήραγγας. Είχαμε 3 μέτρα απόσταση και πριν προλάβω να αντιδράσω, μέσα σε δύο δευτερόλεπτα τον είδα να χάνεται από το οπτικό μου πεδίο», είπε αρχικά.

Ο 27χρονος προσπάθησε με κάθε μέσο να βοηθήσει τον φίλο του, χρησιμοποιώντας σκοινιά, φουσκωτό μπαλόνι και εφεδρική μπουκάλα αέρα, όμως το πρώτο σκοινί έσπασε και τα κιγκλιδώματα που κρατιόταν υπέστησαν ζημιές, με αποτέλεσμα να βρεθεί κι ο ίδιος σε κίνδυνο. Περιέγραψε τις δραματικές προσπάθειες διάσωσης, τις κινήσεις του φίλου του μέσα στο ρεύμα και την εξάντλησή του καθώς πάλευε να κρατηθεί στην επιφάνεια για περίπου 40 λεπτά.

«Το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε»

«Αφού είδα ότι παρασύρθηκε κατάλαβα ότι χρειάζεται να καλέσω βοήθεια. Αναδύθηκα, βρήκα τρεις κοπέλες κι έναν κύριο. Τους είπα ότι ο φίλος μου παρασύρθηκε. Τους είπα να καλέσουν το 112 και ξανακατέβηκα με ένα σκοινί. Όταν έφτασα στα σιδερένια κιγκλιδώματα, κρατήθηκα με το ένα χέρι και με το άλλο έβγαλα από την τσέπη μου το φουσκωτό μπαλόνι που είχα δεμένο με ένα καρούλι με λεπτό σκοινί και το άφησα να το παρασύρει το ρεύμα. Όση ώρα έκανα αυτήν την προσπάθεια, έβλεπα τον 34χρονο να κουνάει τον φακό του, αλλά δεν είχα καλή οπτική επαφή μαζί του. Το μπαλόνι έφτασε σε εκείνον. Έπιασε το σκοινί κι εκείνη την στιγμή τραβάω εγώ και τραβάει κι εκείνος από την άλλη μεριά. Όμως το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε».

«Θυμήθηκα ότι κατεβαίνοντας είδα δει ένα χοντρό σκοινί, δεμένο στην κάθοδο του πηγαδιού. Ανέβηκα, το έκοψα από το πάνω σημείο, που ήταν δεμένο, το κατέβασα στην τρύπα και του το έδωσα. Έπιασε το σκοινί και τραβούσε κι εκείνος κι εγώ. Κάποια στιγμή έκανε χρήση του σκούτερ και τον είδα να με πλησιάζει. Τον είδα που έκανε προσπάθεια, αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο προς το μέρος μου και να ξεφύγει από τη δυνατή ροή του ρεύματος. Προσπάθησε αρκετά για περίπου 40 λεπτά. Κάποια στιγμή κινδύνευσα κι εγώ, γιατί έσπασε το κάγκελο που κρατιόμουν και ευτυχώς πρόλαβα και κρατήθηκα από το διπλανό κάγκελο. Είχα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, δεν μπορούσα να παραμείνω άλλο σε αυτό το σημείο. Πριν αναδυθώ, άφησα το σκούτερ μου να παρασυρθεί μέσα στη σήραγγα, μήπως καταφέρει με δύο σκούτερ ταυτόχρονα να βγει από τη σήραγγα. Και επίσης άφησα να παρασυρθεί και η εφεδρική μπουκάλα που είχα μαζί μου, μήπως μπορέσει να την χρησιμοποιήσει μέχρι να έρθει βοήθεια».

Η κατάσταση ήταν τόσο κρίσιμη που αναγκάστηκε να βγει στη στεριά για να σώσει τη δική του ζωή, αφήνοντας το σκουτερ και την εφεδρική μπουκάλα να παρασυρθούν με την ελπίδα ότι θα υποστηρίξουν τον 34χρονο μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Το Σάββατο η δύσκολη επιχείρηση της ανάσυρσης της σορού

Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού αναμένεται, εκτός απροόπτου, το ερχόμενο Σάββατο, με ειδικά μίγματα αερίων στις φιάλες οξυγόνου, ώστε οι δύτες να καταδυθούν με ασφάλεια. Όπως τονίζεται λόγω της δυσκολίας της επιχείρησης θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαιτέρως οι καιρικές συνθήκες. Το σημείο όπου βρίσκεται εγκλωβισμένη η σορός είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και η ανάσυρση απαιτεί ακριβή σχεδιασμό. Το πιο συγκλονιστικό στοιχείο της τραγωδίας στη Βουλιαγμένη είναι ότι η κάμερα που είχε μαζί του ο 34χρονος δύτης κατέγραψε τα τελευταία λεπτά της ζωής του. Το υλικό δείχνει τις προσπάθειες του να επιστρέψει στην επιφάνεια, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αποτυπώνοντας την αγωνία και τον αγώνα του μέσα στο ισχυρό ρεύμα που τον παρέσυρε.

Τα τρία σενάρια για το πώς εγκλωβίστηκε ο 34χρονος στο σπήλαιο

Οι αρχές εξετάζουν τρία βασικά σενάρια για τις συνθήκες της τραγωδίας στο απαιτητικό περιβάλλον του υποθαλάσσιου σπηλαίου. Το επικρατέστερο σχετίζεται με τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα της περιοχής, τα οποία μπορούν να παρασύρουν ακόμη και έμπειρους δύτες σε μεγαλύτερα βάθη, οδηγώντας τους σε σημεία από τα οποία η επιστροφή είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Το δεύτερο σενάριο αφορά πιθανό εγκλωβισμό σε στενό πέρασμα ή στο εσωτερικό της σήραγγας. Η μορφολογία του σπηλαίου, με περιορισμένα ανοίγματα και απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, μπορεί εύκολα να μετατρέψει μια κατάδυση σε παγίδα, ιδιαίτερα σε περίπτωση απώλειας προσανατολισμού.

Το τρίτο σενάριο εστιάζει στον αποπροσανατολισμό και την εξάντληση. Παρά τον εξοπλισμό που διέθετε ο δύτης, ο οποίος του παρείχε επάρκεια οξυγόνου και διευκόλυνση μετακίνησης, οι συνθήκες μέσα στο σπήλαιο αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και αέρα. Η περιορισμένη ορατότητα σε συνδυασμό με την πίεση των ρευμάτων καθιστούν κάθε λάθος κρίσιμο.

