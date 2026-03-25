Συγγενείς και φίλοι του 34χρονου παρακολουθούν την επιχείρηση για μια ακόμα ημέρα, με την αγωνία τους να κορυφώνεται για την τύχη του αγαπημένου τους προσώπου.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον δύτη που χάθηκε στο «πηγάδι του διαβόλου» στα λιμανάκια Βουλιαγμένης, την περασμένη Κυριακή, όταν παγιδεύτηκε σε μία από τις πιο επικίνδυνες σήραγγες του πηγαδιού.

Έως τώρα έχουν εντοπιστεί ένα βατραχοπέδιλο σε βάθος 30 μέτρων, μια φιάλη οξυγόνου και ένα καταδυτικό σκούτερ, με τις ελπίδες για τον άτυχο δύτη σταδιακά να σβήνουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος αποφάσισε να βουτήξει για μια υποθαλάσσια εξερεύνηση μαζί με έναν συνάδελφό του, ο οποίος επέστρεψε μόνος του στην επιφάνεια και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές για την πιθανότητα ο φίλος του να παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του υποθαλάσσιου σχηματισμού.

Η θαλάσσια περιοχή στο «πηγάδι του διαβόλου» είναι γνωστή για την επικινδυνότητά της, ενώ το 1978 είχαν χάσει εκεί τη ζωή τους δύο Αμερικανοί δύτες και οστά τους εντοπίστηκαν δέκα χρόνια μετά. Από τότε είχαν τοποθετηθεί στο σημείο σίδερα και πλέγματα στα 120 μέτρα βάθος για να αποτραπεί άλλη τραγωδία, αλλά πλέον αυτά έχουν σκουριάσει κάνοντας δυνατή τη διέλευση, όπως και έγινε.

Τι δείχνει βίντεο

Ο ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία, Νίκος Σπανός αποκάλυψε στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο πως υπάρχει οπτικό υλικό από κάμερα που βρισκόταν στον εξοπλισμό του, όπου φαίνονται οι προσπάθειες του 34χρονου να βγει έξω.

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (25.03.2026), στην περιοχή βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του αγνοούμενου, οι οποίοι – όπως λένε – περιμένουν ένα θαύμα ένεκα και της ημέρας, της 25ης Μαρτίου.

Οι έρευνες των ομάδων διάσωσης σταμάτησαν και θα συνεχιστούν πάλι αύριο Πέμπτη (26.03.2026).

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhbz8lm3o615?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι λέει δύτης που είχε εντοπίσει τον έναν Αμερικανό

Πρώην δύτης που είχε βρει στο «Πηγάδι του Διαβόλου» τα οστά του ενός από τους δύο Αμερικανούς περιέγραψε το περιστατικό και την επικινδυνότητα της περιοχής, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Ήμασταν μία ομάδα και πήραμε την απόφαση να κάνουμε τη βουτιά αυτή, μήπως τους βρούμε. Τελικά τον έναν τον βρήκα εγώ. Αυτό βέβαια που εντόπισα ήταν οστά, καθώς είχαν περάσει 9-10 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, τα εντόπισε στα εκατό μέτρα μάκρος, όχι βάθος μέσα. «Μετά πέσανε άλλοι και τους βγάλανε. Ήταν καλυμμένα με ζήματα, δεν φαινόταν καλά, αλλά ήταν μόνο κόκαλα.

Έχει πολύ δύναμη δηλαδή για να βγεις, χωρίς σχοινί δε βγαίνεις. Εμείς είχαμε τότε βάλει αλυσίδα, σχοινιά και τέτοια πράγματα. Δηλαδή τραβάς πρέπει να έχεις δυνάμεις για να μπορέσεις να βγεις», συμπλήρωσε.

Για τον δύτη που αγνοείται ο ίδιος πιστεύει ότι πέρασε τα κάγκελα που υπάρχουν στο επικίνδυνο σημείο και τον τράβηξε μέσα.

Στις έρευνες συμμετέχουν έμπειροι δύτες και διασώστες, οι οποίοι κάνουν διαδοχικές συσκέψεις και αναλύουν κάθε λεπτομέρεια πριν από κάθε βουτιά. Οι ειδικές ομάδες καταδύονται με εξειδικευμένο εξοπλισμό προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν κάθε σπιθαμή του βυθού. Στο σημείο, μεταξύ άλλων, υπάρχει δύναμη του Λιμενικού, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.