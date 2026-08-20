Μία επίμονη πνευμονία κρατάει μακριά από τη σκηνή τον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Μία επίμονη πνευμονία κρατάει τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου μακριά από τις μουσικές σκηνές για το υπόλοιπο του καλοκαιριού και τον οδηγεί στο να ολοκληρώσει πρόωρα την περιοδεία του.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης μέσω σχετικής ανάρτησης στα social media ενημέρωσε τους θαυμαστές του και τους διαδικτυακούς του ακόλουθους για την κατάσταση της υγείας του τονίζοντας ότι η πνευμονία τον ταλαιπωρεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Παρ’ όλα αυτά, ανανέωσε το ραντεβού του με το κοινό υποσχόμενος να επιστρέψει με νέες εμφανίζεις.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Δυστυχώς, μία επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί αρκετό καρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους. Βασίλης».

{https://www.instagram.com/p/DcQe1jqO-MP/?hl=el}

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Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ελληνικής ροκ μουσικής σκηνής, έχοντας συνδέσει από νωρίς το όνομά του με σπουδαίες επιτυχίες και καλλιτέχνες.

Οι συνεργασίες του με τον Μάνο Λοΐζο, Θάνο Μικρούτσικο, Μίκη Θεοδωράκη και Νικόλα Άσιμο αποτελούν σταθμό στην καριέρα του, ενώ ήδη από τη δεκαετία του 1980 θεωρείται ένας από τους κορυφαίους συναυλιακούς Έλληνες τραγουδιστές.