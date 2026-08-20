Η ξεχωριστή μουσική στιγμή μαμάς και κόρης.

Με τον πιο όμορφο τρόπο γιόρτασαν η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου τα 7α γενέθλια της κόρης τους, Μελίτας.

Παρότι η μικρή έχει τα γενέθλιά της στις 2 Σεπτεμβρίου, οι γονείς της αποφάσισαν να οργανώσουν νωρίτερα το πάρτι της και να χαρίσουν στην ίδια και στους φίλους της μια ημέρα γεμάτη παιχνίδι, μουσική και εκπλήξεις

Η Μελίτα ήταν φυσικά το πρόσωπο της ημέρας, με τον χώρο να έχει διαμορφωθεί ειδικά για τη γιορτή της. Πολύχρωμος στολισμός, παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες και δραστηριότητες για τους μικρούς καλεσμένους δημιούργησαν ένα σκηνικό που ταίριαζε απόλυτα στην ηλικία και τη διάθεσή της.

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