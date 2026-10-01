Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, 1- 4 Οκτωβρίου 2026.

Το 2026 συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από την κορυφαία στιγμή της Ελληνικής Επανάστασης: Στις 10 Απρίλη του 1826 οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του Μεσολογγίου θα προχωρήσουν στην Έξοδο και θα συγκλονίσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Για να τιμήσει αυτή την επέτειο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τον Δήμο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, διοργανώνει ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο που φιλοδοξεί να είναι κάτι περισσότερο από μια ακαδημαϊκή συνάντηση, μια συνάντηση του κόσμου με το Μεσολόγγι, στον ίδιο τον τόπο όπου γράφτηκε η ιστορία.

Ερευνητές και ερευνήτριες από περισσότερες από είκοσι χώρες και πέντε ηπείρους, από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία έως τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία και τη Ρωσία, και ακόμη παραπέρα, την Αίγυπτο, την Ινδία, τη Βραζιλία και την Κίνα, θα συνθέσουν επί τρεις ημέρες ένα ψηφιδωτό του πώς η θυσία του Μεσολογγίου ταξίδεψε, μεταφράστηκε, ενέπνευσε και συνεχίζει να ενεργοποιεί τη μνήμη.

Το συνέδριο θα ανοίξει την Πέμπτη 1 Οκτώβρη στις 19.00 το απόγευμα με κεντρική ομιλία του Παντελή Μπουκάλα, γεννημένου στο Λεσίνι του Μεσολογγίου, βραβευμένου με το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων 2024. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 2 Οκτώβρη στις 09 π.μ. με εισαγωγική ομιλία της διεθνώς αναγνωρισμένης συγγραφέως Victoria Hislop.

Το επιστημονικό πρόγραμμα αρθρώνεται γύρω από δύο μεγάλες ενότητες:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- «Το Μεσολόγγι και η Ελλάδα» εξετάζει την πολιορκία και την Έξοδο ως θεμελιώδες γεγονός της εθνικής ιστορίας και μνήμης, τις νέες πηγές, τις άγνωστες όψεις, τον αντίκτυπό της στη λογοτεχνία, τη δραματουργία και τις τέχνες.

- «Το Μεσολόγγι και ο Κόσμος» ανοίγει τον ορίζοντα, πώς η πολιορκία συγκλόνισε τη διεθνή κοινή γνώμη, πώς τροφοδότησε το φιλελληνικό κίνημα σε ολόκληρη την Ευρώπη, πώς έγινε σύμβολο ελευθερίας σε λαούς που αναγνώρισαν στον δικό τους αγώνα κάτι από το Μεσολόγγι.

Ανάμεσα στις θεματικές που θα διερευνηθούν:

Νέες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και άγνωστες πηγές της πολιορκίας

Ο αντίκτυπος στη διπλωματία, τη στρατιωτική ιστορία και τις τακτικές πολιορκίας

Η διεθνής απήχηση στην κοινή γνώμη και τον Τύπο της εποχής

Το Μεσολόγγι και η αναζωπύρωση του φιλελληνικού κινήματος

Η ηθική διάσταση της θυσίας και της αυτοθυσίας

Ο ρόλος των γυναικών στην άμυνα και την Έξοδο

Η καθημερινή ζωή κατά την πολιορκία

Τόποι και τελετουργίες μνήμης — ανθρωπολογικές και εθνογραφικές προσεγγίσεις

Λογοτεχνικές, εικαστικές, μουσικές, θεατρικές και κινηματογραφικές αναπαραστάσεις σε όλο τον κόσμο

Ο λόρδος Βύρωνας στο Μεσολόγγι: όψεις και αντίκτυπος ενός μύθου

Ψηφιακές αναπαραστάσεις και καινοτόμες μουσειολογικές προσεγγίσειςΠέρα από τις αίθουσες

Το συνέδριο δεν περιορίζεται στις ακαδημαϊκές εργασίες. Οι σύνεδροι θα περπατήσουν στον Κήπο των Ηρώων, θα επισκεφθούν τις εκθέσεις «Το Μεσολόγγι της Ελευθερίας και της Οικουμένης» στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, «Έξοδος 1826–2026» και «Ο Βύρων και η Ελλάδα» στο Μέγαρο Χρυσόγελου, και θα ακούσουν τοπικά μουσικά σχήματα και τη Δημοτική Φιλαρμονική «Χρήστος Καψάλης».

Γιατί το Μεσολόγγι δεν μελετάται μόνο — βιώνεται.

*Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του συνεδρίου, στην ενότητα «Πρόγραμμα»