Η χρηματοδότηση αφορά την ανέγερση νέου κτηρίου και εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας 2026–2030

Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα έως 4,5 εκατ. ευρώ ενεργοποιείται για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, με στόχο την ανέγερση νέου κτηρίου που θα στεγάσει Ερευνητικό Κέντρο για την παιδική και εφηβική παχυσαρκία.

Η σχετική απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας για την περίοδο 2026–2030.

Η νέα ερευνητική υποδομή έρχεται να ενισχύσει την ήδη σημαντική παρουσία του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στους τομείς της διατροφής, της υγείας και της αντιμετώπισης της παχυσαρκίας.

Από τον Δεκέμβριο του 2024 λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τη UNICEF.

Το Κέντρο επικεντρώνεται στην παραγωγή και διάδοση τεκμηριωμένης γνώσης, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και στην υποστήριξη παιδιών με αυξημένο βάρος ή παχυσαρκία.

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Έμφαση στην παιδική και εφηβική παχυσαρκία

Το νέο Ερευνητικό Κέντρο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σύγχρονο διεπιστημονικό κόμβο έρευνας, πρόληψης, εκπαίδευσης και κλινικής εφαρμογής.

Βασικός προσανατολισμός θα είναι η παιδική και εφηβική παχυσαρκία, καθώς και ευρύτερα ζητήματα που συνδέονται με τη δημόσια υγεία.

Η νέα υποδομή αναμένεται να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση ερευνητικών ομάδων και εξοπλισμού αιχμής, την ανάπτυξη διεπιστημονικών συνεργασιών, την υλοποίηση μακροχρόνιων ερευνητικών προγραμμάτων, την εκπαίδευση και εξέλιξη νέων επιστημόνων.

Ο Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Γεώργιος Δεδούσης, χαρακτήρισε τη νέα ερευνητική υποδομή σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιδρύματος.

Όπως σημείωσε, το νέο Κέντρο αναμένεται να ενισχύσει τη διεπιστημονική έρευνα και να δημιουργήσει νέες προοπτικές για την παραγωγή επιστημονικής γνώσης με αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και την κοινωνία.

Παράλληλα, τόνισε τη μακρόχρονη εμπειρία του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στους τομείς της διατροφής και της υγείας, επισημαίνοντας ότι η νέα υποδομή μπορεί να προσφέρει ένα σύγχρονο περιβάλλον για τους ερευνητές και τις ερευνήτριες του Ιδρύματος, αλλά και νέες ευκαιρίες για τους νέους επιστήμονες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύνδεση της έρευνας με την κλινική πράξη και τη χάραξη πολιτικών πρόληψης.

Με τη δημιουργία του νέου Κέντρου, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ενισχύει τις υποδομές του για την έρευνα γύρω από την παιδική και εφηβική παχυσαρκία.

Η νέα εγκατάσταση αναμένεται να λειτουργήσει ως χώρος συνεργασίας ερευνητικών ομάδων και επιστημόνων, ενισχύοντας την παραγωγή γνώσης και τη σύνδεσή της με την πρόληψη και τη δημόσια υγεία.

Παράλληλα, στόχος είναι η δημιουργία μιας ευρύτερης υποδομής γνώσης και επιστημονικής υποστήριξης που θα μπορεί να συμβάλει μακροχρόνια στις δράσεις της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας.