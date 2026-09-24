Πώς η μοναξιά επιβαρύνει σημαντικά την ανθρώπινη υγεία; Έρευνες συγκρίνουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν με την παχυσαρκία και το κάπνισμα.

Η μοναξιά είναι πιθανό να αποτελεί ένα από τα κυριότερα συναισθήματα που βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος. Η καθημερινότητα, οι έντονοι ρυθμοί ζωής και η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία, οδηγούν τους ανθρώπους στην απομόνωση με τα αποτελέσματα να προκαλούν σημαντικά προβλήματα στην υγεία.

Ποια είναι όμως, η ειδοποιός διαφορά της μοναξιάς απέναντι στη μοναχικότητα;

Μοναξιά, μοναχικότητα και κοινωνική απομόνωση

Ως μοναξιά ορίζεται η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση του μυαλού που κάνουν το άτομο να αισθάνεται μόνο, λόγω της αντίληψης της απομόνωσης ή της έλλειψης κοινωνικών επαφών.

Η μοναχικότητα από την άλλη, είναι μία συνειδητή επιλογή που κάνει ο άνθρωπος τη στιγμή που διαλέγει την αυτοφροντίδα.

Αντίστοιχα, η κοινωνική απομόνωση σχετίζεται με το μέγεθος των επαφών ενός ατόμου και της συχνότητας των κοινωνικών επαφών.

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Έρευνες του πανεπιστημίου Tulane, θέτουν στον προσκήνιο τις δύο συνθήκες, συγκρίνοντας τις επιπτώσεις της μοναξιάς με τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την υγεία το κάπνισμα και η παχυσαρκία.

Όπως προέκυψε από τα ευρήματα, η μοναξιά είναι ικανή να μειώσει το προσδόκιμο ζωής τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, ακόμη και τη στιγμή που δεν παρατηρούνται επιβεβαιωμένες ψυχικές διαταραχές.

Η έρευνα που έφερε στο προσκήνιο τη μοναξιά

Οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με το συναίσθημα της μοναξιάς χρησιμοποίησαν ως αντικείμενο μελέτης 277.489 ενήλικες μεταξύ 40 και 69 ετών οι οποίοι αρχικά δεν έπασχα από κάποια χρόνια ασθένεια όπως: αναπνευστικές παθήσεις, άνοια, καρκίνο, κατάθλιψη και γενικευμένο άγχος.

Έχοντας ως βάση τα δεδομένα, οι μελετητές παρακολούθησαν τον χρόνο έως την έναρξη σωματικών και ψυχολογικών παθήσεων σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών.

Μεταξύ ανδρών και γυναικών, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές, καταλήγοντας ωστόσο στο συμπέρασμα ότι το συναίσθημα της μοναξιάς είναι εξίσου επιβλαβές και για τα δύο φύλλα, με το προσδόκιμο ζωής να μειώνεται αισθητά.

Οι άνδρες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ευάλωτοι σε ότι αφορά ζητήματα της ψυχολογικής επιβάρυνσης από τη μοναξιά, με τις γυναίκες να έχουν αντίκτυπο στην σωματική υγεία.

Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των ανδρών συσχετίστηκαν με τη μείωση του προσδόκιμου ζωής κατά 5,8 χρόνια, χωρίς να υπάρχει διάγνωση παρατεταμένου άγχους ή κατάθλιψης. Οι γυναίκες «χάνουν» 3,7 έτη.

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στη σωματική υγεία, οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο σε σωματικό επίπεδο, με το προσδόκιμο ζωής να μειώνεται κατά 2,4 έτη, χωρίς να υπάρχει παθολογική αιτία, ενώ το προσδόκιμο ζωής των ανδρών μειώθηκε κατά 1,7 χρόνια.

Ο επιβλέπον της έρευνας εξήγησε ότι η διαφορά στις επιπτώσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών έγκειται στο φύλλο.

Πώς ο ισορροπημένος τρόπος ζωής επηρεάζει τα ευρήματα για τη μοναξιά

Σύμφωνα με την έρευνα, ένας ποιοτικός και υγιεινός τρόπος ζωής επηρεάζει σημαντικά, αλλά όχι καθοριστικά τα ποσοστά θνησιμότητας που σχετίζονται με τη μοναξιά.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η διατήρηση ενός υγιούς μοτίβου ζωής, όπως συστηματική άθληση, ισορροπημένη διατροφή, ύπνος και η αποχή από το κάπνισμα, περιόρισε σε μετρίσιμο βαθμό το προσδόκιμο ζωής που συνδέεται με την κοινωνική απομόνωση.

Ωστόσο, η ίδια μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ισορροπημένος τρόπος ζωής δεν εξουδετερώνει τους κινδύνους που ελλοχεύουν λόγω της μοναξιάς.

Πηγή: neurosciencenews