«Το μήνυμα παρελήφθη» σχολιάζει η Ντόρα Μπακογιάννη.

Τι ήταν να ανοίξει το στόμα της η Ντόρα Μπακογιάννη... Και να καλέσει υπουργούς του Κ. Μητσοτάκη να «ξεκαβαλικέψουν»; «Ποιον εννοούσε άραγε;» αναρωτιούνται από χθες υπουργοί και βουλευτές. Με την ίδια να μιλάει σαν άλλη… Πυθία. «Βλέπω αλαζονεία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούν και άμεσα» είπε η αδελφή του πρωθυπουργού και άπαντες μπήκαν στον πειρασμό να ερμηνεύσουν τον χρησμό.

Ντόρα Μπακογιάννη: «Το μήνυμα παρελήφθη»

Η Ντόρα Μπακογιάννη από την πλευρά της επιμένει να κρατάει κλειστά τα χαρτιά της ρίχνοντας λάδι στην εσωκομματική φωτιά που άναψε. «Εάν η Ντόρα ήθελε να πει ονόματα θα τα έλεγε. Μια γενική παρατήρηση έκανε. Το μήνυμα μια φορά παρελήφθη» σχολίασε στο Dnews πυροδοτώντας περαιτέρω την περιέργεια των συναδέλφων της.

Όλοι άρχισαν να ερμηνεύουν τον… χρησμό

Και όπως συμβαίνει με όλους τους χρησμούς όλοι έσπευσαν να «φωτογραφίσουν» όποιον έχουν βάλει οι ίδιοι… στο μάτι.

Άλλος είδε στο συστημένο μήνυμα της Ντόρας κάποιον υπουργό ή υπουργούς που αρνούνται να τους δουν για θέματα της Περιφέρειάς τους. Ή τους σνομπάρουν. Άλλος είδε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Π. Μαρινάκη ενθυμούμενος ότι πριν από λίγες ημέρες η κα Μπακογιάννη του είχε πει να «είναι πιο προσεκτικός» με αφορμή την προσωπική άποψη που εξέφρασε για το επίδομα ανεργίας. Φυσικά ακολούθησε η δήλωση του Κ. Μητσοτάκη που τον κάλυψε πλήρως. Με βουλευτές που τον ανταγωνίζονται, ωστόσο, να αμφισβητούν και την «κάλυψη». Άλλος είδε σειρά «υπουργών- δελφίνων» που προκαλούν με την στάση τους.

Μίση, πάθη, ζήλειες και ανταγωνισμοί φανερώθηκαν με μιας. Λες και περίμεναν μία… σπίθα.

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Οι «εύκολοι» στόχοι

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πάλι δεν είδε τον εαυτό του στους παραλήπτες του μηνύματος της Ντόρας. Παρότι κάποιοι άλλοι συνάδελφοί του τον… υποψιάστηκαν λόγω της δήλωσης περί «συγκλονιστικής ευημερίας» που ζει η Ελλάδα.

Άλλοι υποψιάστηκαν αντίστοιχα τον Γ. Φλωρίδη με αφορμή την δήλωση του περί «ντου» της Τουρκίας. Άλλοι τον Μακάριο Λαζαρίδη με αφορμή την επίθεση που έκανε στο γραφείο του Ν. Δένδια.

Στην πραγματικότητα όλοι είδαν σαν «ύποπτους» τους εύκολους στόχους. Υπουργούς που έχουν καθημερινό βήμα στα ΜΜΕ και έντονο πολιτικό στίγμα.

Ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που εμφανίστηκαν καχύποπτοι με την ίδια την Ντόρα Μπακογιάννη. Αποδίδοντάς της προσωπικά κίνητρα στα πυρά που έριξε προς το υπουργικό Συμβούλιο.

Για «καλάμια» είχε μιλήσει και ο Δ. Καιρίδης

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι τόσο για ποιον χτυπούσε την… καμπάνα η Ντόρα. Αλλά ότι υπάρχουν αρκετοί στο κυβερνών κόμμα που πιστεύουν ότι η αλαζονεία σε υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη, περισσεύει. Χωρίς να πρόκειται κατ’ ανάγκην για τους συνήθεις ύποπτους.

Δεν πάνε άλλωστε λίγες ημέρες από μία αντίστοιχη δήλωση που είχε κάνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Δ. Καιρίδης. Όταν είχε κατηγορήσει ευθέως υπουργούς και κυβερνητικούς παράγοντες ότι έχουν «καβαλήσει το καλάμι».

«Κατανοώ ότι μετά από επτά χρόνια κάποιοι έχουν εθιστεί να πούμε στο καλάμι αλλά τα καλάμια δεν είναι για να τα καβαλάμε» είχε πει ο κ. Καιρίδης και είχε πρόσθεσε: «Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο κακός μας εαυτός.

Αυτό που μας κάνει κακό πραγματικό είναι δείγματα και συμπεριφορές αλαζονείας στα οποία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί».

Δήλωση που επανέλαβε και χθες στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών».

Τελικός παραλήπτης ο Κ. Μητσοτάκης

Το όλο ζήτημα φυσικά μπορεί να εξηγείται με όρους εσωκομματικού κομματικού ανταγωνισμού με αφορμή την προεκλογική περίοδο αλλά στο βάθος του κρύβει μία δυσάρεστη αλήθεια. Ότι σε όλες τις μακρόχρονες κυβερνήσεις τα φαινόμενα «αλαζονείας» εντείνονται.

Το θέμα είναι τι κάνει κανείς για να τα αποτρέψει. Διότι στο τέλος της κουβέντας όλα τα μηνύματα – εξ αντικειμένου – έχουν παραλήπτη τον πρωθυπουργό. Που είτε τα βλέπει και τα ανέχεται είτε δεν τα γνωρίζει και ροκανίζουν την αξιοπιστία της κυβέρνησης εκ των έσω.

Το μήνυμα της «αλαζονείας» περνάει στην κοινωνία

Διότι η κυβερνητική «αλαζονεία» δεν χτυπάει μόνο τα ρετιρέ. Αλλά και πλήθος διευθυντικών στελεχών ή Γενικών Γραμματέων ή άλλων κυβερνητικών παραγόντων που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις- κλειδιά.

Περνώντας το μήνυμα στην κοινωνία ότι κάποιοι έχουν εθιστεί στην «εξουσία» αδιαφορώντας για τις ανάγκες του συνόλου.

Συμπέρασμα μάλλον δυσμενές για ένα κόμμα που θέλει να διεκδικήσει και μία 3η τετραετία.