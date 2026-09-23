Με την πάροδο του χρόνου ο εγκέφαλος δεν διαγράφει απαραίτητα τις αναμνήσεις. Αντίθετα, μπορεί να τις αποθηκεύει και στην πορεία να τις μπερδεύει μεταξύ τους δημιουργώντας σύγχυση.

Συχνά, ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν το γήρας είναι η απώλεια της μνήμης και η σύγχυση που δημιουργείτε μεταξύ των αναμνήσεων στον εγκέφαλο.

Τι είναι όμως αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα όσο ο άνθρωπος μεγαλώνει και πώς επηρεάζει η ηλικία τις αναμνήσεις μας;

Μία νέα έρευνα έφερε στο προσκήνιο καίρια ερωτήματα αναφορικά με την λειτουργία του εγκεφάλου, αποκαλύπτοντας ότι το μυαλό έχει την τάση να συνδυάζει σχετικές εμπειρίες, αντί να τις αναπαράγει ακριβώς όπως τις χρειάζεται.

Η γήρανση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο εγκέφαλος διαγράφει τις αναμνήσεις. Αντίθετα, μπορεί να δυσκολεύεται να τις κρατήσει ξεχωριστά, με αποτέλεσμα να «ανακατεύει» πληροφορίες από διαφορετικές εμπειρίες, προκαλώντας έντονη σύγχυση.

Κάτι, ωστόσο που θυμάστε με λάθος τρόπο, μπορεί να μην έχει «χαθεί» από τη μνήμη σας, αλλά να έχει «τοποθετηθεί» σε διαφορετική ανάμνηση.

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Τι έδειξε η έρευνα για τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη σύγχυση των αναμνήσεων

Σχετική μελέτη, επιχείρησε να κατανοήσει πότε και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το «μπέρδεμα» στη λειτουργία των αναμνήσεων και συνέδεσε ορισμένα αποτελέσματα με τον ιππόκαμπο, το κέντρο μνήμης του εγκέφαλου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα μοτίβα νευρωνικής δραστηριότητα που ενεργοποιούνται όταν βιώνουμε μία εμπειρία επανεμφανίζονται τόσο κατά την αποθήκευση της ανάμνησης, όσο και αργότερα, όταν το άτομο προσπαθεί να ανακαλέσει.

Στα πλαίσια της έρευνας, εξετάστηκε η μνήμη ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών, καταγράφοντας παράλληλα τις εγκεφαλικές τους δραστηριότητες.

Από την μελέτη, διαπιστώθηκε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες είχαν την τάση να μπερδεύουν συχνότερα τις αναμνήσεις μεταξύ τους.

Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν εικόνες, με τους συμμετέχοντες να συνδυάζουν την εκάστοτε φωτογραφία με κάθε σκηνή από το κάτω μέρος της οθόνης.

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, είχαν την τάση να μπερδεύουν την σύνδεση της εκάστοτε εικόνας.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι με την ηλικία, ο ιππόκαμπος, φαίνεται να δυσκολεύεται περισσότερο να κρατήσει ξεχωριστές τις διαφορετικές αναμνήσεις, γεγονός που οδηγεί στη σύγχυση και στην αίσθηση της απώλειας του μνημονικού, κάτι που δεν συμβαίνει απαραίτητα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της μελέτης προέκυψε ακόμη ένα ερώτημα, καθώς οι μελετητές διαπίστωσαν ότι όταν οι ηλικιωμένοι εμφάνιζαν παρόμοια μοτίβα εγκεφαλικής δραστηριότητας με αυτά που συνδέονται με τη σωστή ανάκληση μίας ανάμνησης, ήταν πιο πιθανό να κάνουν λάθη. Αυτό το εύρημα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το αν άλλες περιοχές του εγκεφάλου συμμετέχουν στη διαδικασία της ανάκλησης των αναμνήσεων.

Οι ερευνητές αναζητούν τρόπους που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την λειτουργία του εγκεφάλου και του μνημονικού, ενώ μελλοντικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την άσκηση, την εκπαίδευση ή διαφορετικές μορφές εγκεφαλικής διέγερσης.

Πηγή: medicalxpress.com