Ο χρόνος μας αναγκάζει να αλλάζουμε τις προτεραιότητές μας. Κάτι που έβγαζε απόλυτο νόημα στα 30 μας μπορεί να μην ταιριάζει καθόλου στη ζωή μας αρκετές δεκαετίες αργότερα.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας αναλογίζεται τα στάδια της ζωής, καθισμένος σε έναν ήρεμο κήπο.

Ο χρόνος μας αναγκάζει να αλλάζουμε τις προτεραιότητές μας. Κάτι που έβγαζε απόλυτο νόημα στα 30 μας μπορεί να μην ταιριάζει καθόλου στη ζωή μας αρκετές δεκαετίες αργότερα.

Αυτή η πραγματικότητα αποτυπώνεται με χαρακτηριστικό τρόπο σε μια γνωστή ρήση, η οποία μας καλεί να σκεφτούμε πώς θα αξιοποιήσουμε τα χρόνια που μας απομένουν: «Μην χτίζεις σπίτι στα 50, μην φυτεύεις δέντρο στα 60 και μην ράβεις ρούχα στα 70».

Επανεξετάζοντας τα στάδια της ζωής

Τα χρόνια περνούν πιο γρήγορα απ’ όσο αντιλαμβανόμαστε. Συχνά ζούμε με την ψευδαίσθηση ότι έχουμε άπειρο χρόνο μπροστά μας, μέχρι που διαπιστώνουμε ότι οι προσωπικές, οικονομικές και οικογενειακές μας συνθήκες έχουν αλλάξει ριζικά.

Το να αποδεχόμαστε τη γήρανση δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τις φιλοδοξίες μας. Σημαίνει, αντίθετα, ότι χρειάζεται να έχουμε μεγαλύτερη επίγνωση του πού επενδύουμε την ενέργειά μας, πότε περιμένουμε να δούμε αποτελέσματα και αν οι στόχοι που έχουμε θέσει εξακολουθούν να έχουν πραγματική σημασία για εμάς.

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Η φράση αυτή δεν αποτελεί ένα αυστηρό σύνολο κανόνων. Είναι μια υπενθύμιση να προσαρμόζουμε τους στόχους μας στο στάδιο της ζωής στο οποίο βρισκόμαστε.

Τα 50: Ξανασκεφτείτε το σπίτι των ονείρων σας

Η κατασκευή ενός σπιτιού απαιτεί τεράστιους οικονομικούς πόρους και ατελείωτη υπομονή. Πρόκειται για μια επίπονη διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή ακόμη και χρόνια.

Το πρώτο μέρος της φράσης συμβουλεύει να μην πέσουμε άκριτα σε ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος 50 ετών δεν μπορεί να χτίσει σπίτι.

Αντίθετα, προειδοποιεί να υπολογίσει το τίμημα που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη απόφαση. Πρέπει να βεβαιωθεί ότι το έργο δεν θα μετατραπεί σε μια εξαντλητική υποχρέωση ακριβώς τη στιγμή που θα έπρεπε να απολαμβάνει τη σταθερότητα στη ζωή του.

Τα 60: Φυτεύοντας για το μέλλον

Τα δέντρα χρειάζονται δεκαετίες για να μεγαλώσουν και να ωριμάσουν. Αυτό το μέρος της ρήσης αναφέρεται σε μακροπρόθεσμες προσπάθειες, στις οποίες η ανταμοιβή έρχεται ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, κρύβει και ένα βαθύτερο νόημα. Δεν χρειάζεται κάθε απόφαση να προσφέρει άμεσο και προσωπικό όφελος.

Το να φυτέψει κάποιος ένα δέντρο στα 60 μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα προλάβει ποτέ να καθίσει στη σκιά του. Παραμένει, όμως, ένας ισχυρός τρόπος να αφήσει κάτι ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.

Τα 70: Αφήνοντας στην άκρη τη βελόνα

Όταν κάποιος φτάνει στα 70, οι υλικές και καθημερινές έγνοιες θα έπρεπε να περνούν σε δεύτερο πλάνο. Το τελευταίο μέρος της συμβουλής προτρέπει σε μια στροφή προς όσα έχουν πραγματικά σημασία.

Προτείνει να αντικαταστήσουμε την ασήμαντη και κοπιαστική εργασία με την ευημερία. Να επικεντρωθούμε στις προσωπικές σχέσεις, την υγεία και την καθημερινή μας ικανοποίηση.

Τελικά, αυτή η σκέψη μάς υπενθυμίζει ότι ο χρόνος είναι ο πιο περιορισμένος πόρος που διαθέτουμε. Πρέπει να τον επενδύουμε σε πράγματα και σχέδια που έχουν πραγματικό νόημα για εμάς.

30 υπενθυμίσεις για το πέρασμα του χρόνου

Η ιστορία και η λογοτεχνία είναι γεμάτες παρατηρήσεις για τη γήρανση. Ακολουθούν μερικές βασικές αλήθειες για τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τον χρόνο και τη ζωή:

Ο χρόνος γιατρεύει τα πάντα, όμως η ζωή μπορεί να βιωθεί μόνο μία φορά.

Κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα της εποχής στην οποία ζει.

Η νεότητα είναι δώρο της φύσης, αλλά η ηλικία είναι έργο τέχνης.

Για να γίνεις ηλικιωμένος και σοφός, πρέπει πρώτα να είσαι νέος και ανόητος.

Το σημαντικότερο δεν είναι πόσο χρόνο έχεις, αλλά πόσο καλά έχεις ζήσει.

Ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις κάτι καλό· κάνε σήμερα όσα δεν έκανες χθες.

Το αύριο είναι απλώς ένα επίρρημα του χρόνου.

Σε έναν κόσμο που κυβερνάται από τον χρόνο, τίποτα δεν μπορεί να γυρίσει πίσω.

Η ζωή είναι αυτό που συμβαίνει ενώ εμείς κάνουμε άλλα σχέδια.

Πέντε λεπτά αρκούν για να ονειρευτείς μια ολόκληρη ζωή – έτσι σχετικός είναι ο χρόνος.

Μακάρι, όταν κοιτάξεις πίσω, να είσαι γεμάτος ευγνωμοσύνη και ελπίδα.

Αν περιποιείσαι κάθε μέρα της ζωής σου, θα έχεις μια υπέροχη ζωή.

Με ενδιαφέρει το μέλλον, γιατί εκεί θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου.

Τα γηρατειά είναι απλώς η καταγραφή μιας ολόκληρης ζωής.

Το παρελθόν μάς περιορίζει και το μέλλον μάς τρομάζει. Το μόνο ασφαλές μέρος είναι το παρόν.

Ο χρόνος είναι το πολυτιμότερο νόμισμα που μπορεί να ξοδέψει ένας άνθρωπος.

Ο χρόνος δεν είναι παρά το ρεύμα στο οποίο πηγαίνω για ψάρεμα.

Άλλαξε τις 24 ώρες σου και θα αλλάξεις τη ζωή σου.

Το να χάσεις χρήματα σημαίνει απλώς ότι έχασες χρήματα. Το να χάσεις χρόνο σημαίνει ότι έχασες ένα κομμάτι της ζωής σου.

Η ζωή δεν είναι πρόβα· πρέπει να ζεις κάθε μέρα σαν να τελειώνει αύριο.

Είναι κρίμα που ακριβώς όταν αρχίζει κανείς να μαθαίνει την τέχνη του να ζει, πρέπει να πεθάνει.

Ο χρόνος πετάει. Εσύ αποφασίζεις αν θα είσαι ο πιλότος.

Απόλαυσε τη ζωή. Υπάρχει άφθονος χρόνος για να είσαι νεκρός.

Αγαπάς τη ζωή; Τότε μην σπαταλάς τον χρόνο, γιατί από αυτόν είναι φτιαγμένη η ζωή.

Ο χρόνος είναι μακρύς, αλλά η ζωή είναι σύντομη.

Όσο περνά ο χρόνος, τείνεις να απομακρύνεις από τη ζωή σου τα πράγματα που την έκαναν δύσκολη.

Το να ζεις είναι τόσο απαιτητικό, που αφήνει ελάχιστο χρόνο για οτιδήποτε άλλο.

Όποιος τολμά να σπαταλήσει μία ώρα από τη ζωή του δεν έχει ανακαλύψει ακόμη την αξία της.

Το μόνο που έχουμε να αποφασίσουμε είναι τι θα κάνουμε με τον χρόνο που μας έχει δοθεί.

Υπάρχει χρόνος για δουλειά και χρόνος για αγάπη. Δεν μένει χρόνος για τίποτε άλλο.

πηγή: kevinvanpaassen