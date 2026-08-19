Η αντίληψή μας για τον χρόνο περιλαμβάνει την προσοχή, τη μνήμη, τις αισθητηριακές πληροφορίες και το πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνουν τα γεγονότα.

Για κάποιους ανθρώπους, το να μάθουν την ώρα σημαίνει μια γρήγορη ματιά στον καρπό τους. Για άλλους, σημαίνει να αναζητήσουν το smartphone, να ενεργοποιήσουν την οθόνη και να κοιτάξουν την ψηφιακή ένδειξη. Η διαφορά μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, όμως η ψυχολογία δείχνει ότι ο χρόνος δεν γίνεται αντιληπτός απλώς διαβάζοντας έναν αριθμό σε ένα ρολόι.

Η αντίληψή μας για τον χρόνο περιλαμβάνει την προσοχή, τη μνήμη, τις αισθητηριακές πληροφορίες και το πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνουν τα γεγονότα. Μεγάλη ανασκόπηση των ψυχολόγων Ρίτσαρντ Α. Μπλοκ και Ρόναλντ Π. Γκρούμπερ περιγράφει την ψυχολογική αντίληψη του χρόνου ως μια διαδικασία που περιλαμβάνει την εκτίμηση της διάρκειας, τη χρονική σειρά, την προσοχή και τη μνήμη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι χρησιμοποιούν smartphone αντί για ρολόι έχουν διαφορετικό «εσωτερικό ρολόι». Σημαίνει περισσότερο ότι η συσκευή που χρησιμοποιούν συστηματικά μπορεί να επηρεάζει το πώς, το πότε και το πού αντιλαμβάνονται τα χρονικά ερεθίσματα.

Ένα ρολόι προσφέρει σχεδόν αποκλειστικά ένα χρονικό σήμα, ενώ ένα κινητό εμφανίζει την ώρα μαζί με μηνύματα, ειδοποιήσεις και αμέτρητες άλλες δυνατότητες που μπορούν να τραβήξουν την προσοχή.

Η ψυχολογία δείχνει ότι ο χρόνος είναι κάτι περισσότερο από αυτό που δείχνει το ρολόι

Υπάρχει μια σημαντική διάκριση ανάμεσα στον αντικειμενικό και τον υποκειμενικό χρόνο. Ένα ρολόι μπορεί να σου πει ότι πέρασαν 20 λεπτά. Ο εγκέφαλός σου, όμως, μπορεί να τα βιώσει ως απροσδόκητα λίγα ή ως βασανιστικά πολλά.

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Οι ερευνητές Γουίλιαμ Τζ. Μάθιους και Γουόρεν Χ. Μεκ εξηγούν ότι η υποκειμενική αντίληψη της διάρκειας επηρεάζεται από την αντίληψη, την κατανομή της προσοχής και τις προηγούμενες εμπειρίες.

Σκέψου ότι περιμένεις ένα σημαντικό τηλεφώνημα. Πέντε λεπτά μπορεί να μοιάζουν ατελείωτα όταν κοιτάς συνεχώς το ρολόι. Τα ίδια πέντε λεπτά μπορεί να περάσουν χωρίς να το καταλάβεις όταν είσαι απορροφημένος σε μια συζήτηση. Η πραγματική διάρκεια δεν έχει αλλάξει. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος την επεξεργάζεται.

Γιατί το κινητό διαφέρει από το ρολόι

Ένα ρολόι έχει μία βασική δουλειά: να δείχνει την ώρα. Ένα smartphone έχει δεκάδες. Όταν κάποιος κοιτάζει το ρολόι του, συνήθως παίρνει την πληροφορία που χρειάζεται σχεδόν αμέσως. Όταν όμως πιάνει το κινητό, εισέρχεται σε ένα περιβάλλον γεμάτο πληροφορίες που διεκδικούν την προσοχή του.

Μπορεί να εμφανιστεί μια ειδοποίηση, να υπάρχει ένα μήνυμα, να εμφανιστεί ένα email ή να τραβήξει την προσοχή του ένα εικονίδιο κοινωνικού δικτύου. Έτσι, το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει το χρονικό ερέθισμα είναι διαφορετικό.

Οι έρευνες για τη γνωστική αντίληψη του χρόνου δείχνουν σταθερά ότι η προσοχή παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται και εκτιμούν τον χρόνο.

Η προσοχή μπορεί να αλλάξει το πώς βιώνουμε τον χρόνο

Μία από τις σημαντικές θεωρίες είναι το μοντέλο της πύλης της προσοχής για την αντίληψη του χρόνου. Με απλά λόγια, όταν επικεντρωνόμαστε στο πέρασμα του χρόνου, περισσότερες χρονικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο γνωστικό μας σύστημα. Όταν η προσοχή μας στρέφεται αλλού, η επεξεργασία του χρόνου λαμβάνει λιγότερους γνωστικούς πόρους.

Αυτό εξηγεί μια πολύ συνηθισμένη εμπειρία. Κοιτάζεις το κινητό επειδή θέλεις να δεις πόση ώρα περιμένεις. Στη συνέχεια βλέπεις ένα μήνυμα και απορροφάσαι από αυτό. Ξαφνικά, δεν παρακολουθείς πλέον τον χρόνο με τον ίδιο τρόπο.

Το κινητό μπορεί να γίνει εξωτερικό σημείο αναφοράς για τον χρόνο

Η ψυχολογία αναγνωρίζει επίσης τη σημασία των εξωτερικών χρονικών ερεθισμάτων. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ρολόγια, ξυπνητήρια, προγράμματα, ημερολόγια και άλλα περιβαλλοντικά σημάδια για να οργανώνουν τη συμπεριφορά τους.

Το smartphone μπορεί να γίνει ένα από τα σημαντικότερα τέτοια εργαλεία. Κάποιος μπορεί να το κοιτάξει πριν φύγει από το σπίτι, πριν από μια συνάντηση, μετά το φαγητό ή ενώ περιμένει το μέσο μεταφοράς.

Με τον καιρό, αυτή η συμπεριφορά γίνεται οικεία. Το κινητό συνδέεται αυτόματα με την ερώτηση: «Τι ώρα είναι;»

Μάλιστα, μια διεπιστημονική ανασκόπηση του 2026 για τη γνωστική αντίληψη του χρόνου εξετάζει ειδικά τις τεχνολογίες που «εξωτερικεύουν» τον χρόνο, όπως τα ρολόγια και τα ημερολόγια, και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα εργαλεία μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τις χρονικές πληροφορίες.

Όσοι χρησιμοποιούν κινητό μπορεί να αντιλαμβάνονται τον χρόνο σε πιο «σπασμένες» στιγμές

Ένας άνθρωπος που φορά ρολόι έχει συνεχή πρόσβαση στην ένδειξη της ώρας. Κάποιος που βασίζεται στο κινητό συνήθως ελέγχει την ώρα σε συγκεκριμένες στιγμές.

Μπορεί να κοιτάξει στις 9:15, μετά στις 10:02 και στη συνέχεια στις 11:37.

Έτσι, η επίγνωση του χρόνου συνδέεται με συγκεκριμένες στιγμές κατά τις οποίες ελέγχει το κινητό. Για παράδειγμα, κάποιος που εργάζεται πάνω σε ένα project μπορεί να σκέφτεται:

«Ξεκίνησα όταν κοίταξα το κινητό και ήταν 9:30».

Και αργότερα:

«Ήδη πήγε 11».

Αυτές οι στιγμές λειτουργούν ως χρονικά ορόσημα στη μνήμη.

Αυτό έχει σημασία, καθώς η ψυχολογική αντίληψη του χρόνου συνδέεται τόσο με τη μνήμη όσο και με την άμεση αντίληψη. Η ανασκόπηση των Μάθιους και Μεκ επισημαίνει ότι η υποκειμενική αντίληψη της διάρκειας επηρεάζεται από τις προηγούμενες εμπειρίες και τις διαδικασίες της μνήμης.

Τι λέει η θεωρία του «εσωτερικού ρολογιού»

Οι ψυχολόγοι μελετούν εδώ και χρόνια την ιδέα ότι ο άνθρωπος διαθέτει έναν εσωτερικό μηχανισμό μέτρησης του χρόνου.

Η θεωρία του «εσωτερικού ρολογιού» δεν σημαίνει ότι υπάρχει κυριολεκτικά ένα μικροσκοπικό ρολόι μέσα στον εγκέφαλο. Πρόκειται για μια σειρά ψυχολογικών και νευροβιολογικών μοντέλων που εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός αντιλαμβάνεται και αναπαριστά τα χρονικά διαστήματα.

Έρευνες των Μελίσα Τζ. Όλμαν, Σουντίπ Τέκι, Τίμοθι Ντ. Γκρίφιθς και Γουόρεν Χ. Μεκ περιγράφουν μοντέλα που σχετίζονται με την ταχύτητα του «ρολογιού», τη χρονική μνήμη, τον ρυθμό, την ενσωμάτωση πληροφοριών από διαφορετικές αισθήσεις και την κατανομή της προσοχής.

Από αυτή την οπτική, το να κοιτάζει κάποιος το κινητό αντί να φορά ρολόι δεν είναι πιθανό να «αλλάζει» απλώς το εσωτερικό του ρολόι. Το κινητό λειτουργεί περισσότερο ως εξωτερικό σημείο αναφοράς, με το οποίο συγκρίνεται η εσωτερική αντίληψη του χρόνου.

Οι συνήθειες καθορίζουν πότε αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο

Υπάρχει και η διάσταση της συνήθειας. Αν κάποιος δεν έχει φορέσει ποτέ ρολόι, το να βγάλει το κινητό από την τσέπη μπορεί να γίνει η αυτόματη αντίδρασή του κάθε φορά που δεν είναι σίγουρος για την ώρα.

Πρόκειται για μια μορφή συμπεριφοράς «ερέθισμα-αντίδραση». Το ερέθισμα είναι η αβεβαιότητα για την ώρα και η γνώριμη αντίδραση είναι ο έλεγχος του κινητού.

Μετά από χρόνια επανάληψης, ο άνθρωπος μπορεί να μην αποφασίζει καν συνειδητά να το κάνει.

Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον επειδή τα smartphones συνδυάζουν τη λειτουργία του ρολογιού με δεκάδες άλλες ψηφιακές δραστηριότητες. Η ίδια συσκευή που απαντά στην ερώτηση «τι ώρα είναι;» μπορεί αμέσως μετά να παρασύρει τον χρήστη σε κάτι εντελώς διαφορετικό.

Το smartphone μπορεί να θολώσει τα όρια ανάμεσα στην ώρα και την προσοχή

Φανταστείτε κάποιον που περιμένει σε ένα αεροδρόμιο. Κοιτάζει το κινητό για να δει αν πλησιάζει η ώρα επιβίβασης. Η οθόνη δείχνει 18:20. Ταυτόχρονα, βλέπει ένα μήνυμα. Απαντά. Στη συνέχεια ελέγχει τον καιρό και μετά ανοίγει μια άλλη εφαρμογή.

Πέντε λεπτά αργότερα επιστρέφει στις πληροφορίες της πτήσης. Ο αρχικός στόχος ήταν απλώς να πληροφορηθεί την ώρα. Αντί γι' αυτό, ο έλεγχος της ώρας μετατράπηκε σε μετατόπιση της προσοχής.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα smartphones παραμορφώνουν από τη φύση τους την αντίληψη του χρόνου. Σημαίνει ότι τοποθετούν την πληροφορία για την ώρα μέσα σε ένα πολύ ευρύτερο γνωστικό περιβάλλον.

Οι έρευνες για τη χρονική προσοχή δείχνουν ότι η προσοχή μπορεί να κατευθύνεται επιλεκτικά σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές και ότι οι προσδοκίες μας για τον χρόνο επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε.

Δεν είναι θέμα προσωπικότητας

Θα ήταν υπερβολικό να συμπεράνουμε ότι όσοι χρησιμοποιούν κινητό αντί για ρολόι είναι λιγότερο συνεπείς στα ραντεβού, περισσότερο αφηρημένοι ή ψυχολογικά διαφορετικοί.

Δεν υπάρχει κάποιος τεκμηριωμένος τύπος προσωπικότητας που να συνδέεται με το αν κάποιος φορά ρολόι. Μπορεί απλώς να θεωρεί το smartphone πιο πρακτικό. Άλλοι μπορεί να μη θέλουν να φορούν κάτι στον καρπό τους ή να προτιμούν τις ψηφιακές ενδείξεις.

Η ψυχολογική διαφορά είναι πιο διακριτική: το ρολόι προσφέρει συνεχή και αποκλειστική πρόσβαση σε ένα χρονικό σήμα, ενώ το κινητό προσφέρει διακεκομμένη πρόσβαση στην ώρα μέσα από μια συσκευή πολλαπλών λειτουργιών.

Πρόκειται για δύο διαφορετικές αισθητηριακές και γνωστικές εμπειρίες.

Ο τρόπος που κοιτάμε την ώρα μπορεί να επηρεάζει πότε την αντιλαμβανόμαστε

Κάποιος που κοιτάζει το κινητό αντί να φορά ρολόι δεν σημαίνει ότι βιώνει τον χρόνο με έναν θεμελιωδώς διαφορετικό τρόπο. Μπορεί όμως να έρχεται αντιμέτωπος με τα χρονικά ερεθίσματα διαφορετικά.

Η αντίληψή του για τον χρόνο μπορεί να συνδέεται περισσότερο με συγκεκριμένες στιγμές ελέγχου, με συνήθειες και με το περιβάλλον προσοχής που δημιουργεί το smartphone.

Η σύγχρονη έρευνα για τη γνωστική αντίληψη του χρόνου ενισχύει την ιδέα ότι η εμπειρία μας από τον χρόνο διαμορφώνεται μέσα από την αλληλεπίδραση της αντίληψης, της προσοχής, της μνήμης και των εξωτερικών χρονικών δομών.

Έτσι, η διαφορά ανάμεσα στο να κοιτάξεις τον καρπό σου και στο να βάλεις το χέρι στην τσέπη για να βγάλεις το κινητό είναι τελικά πιο ενδιαφέρουσα ψυχολογικά απ' όσο φαίνεται αρχικά. Το ρολόι δεν έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει το χρονικό ερέθισμα και ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος έρχεται σε επαφή μαζί του – κάτι που μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο χρόνος μπαίνει στην καθημερινή μας επίγνωση.

πηγή: economictimes