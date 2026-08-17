Η επιλογή να αφήσει κάποιος τα μαλλιά του φυσικά δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα πιο δυνατός ψυχολογικά από κάποιον που επιλέγει να τα βάφει.

Για πολλούς ανθρώπους, η εμφάνιση των πρώτων γκρίζων τριχών αποτελεί έναν λόγο για να επισκεφθούν το κομμωτήριο και να αναζητήσουν τρόπους να τις καλύψουν. Για άλλους, όμως, τα γκρίζα μαλλιά δεν είναι κάτι που χρειάζεται να κρυφτεί, αλλά ένα φυσιολογικό κομμάτι της ζωής και της αλλαγής της εμφάνισης με το πέρασμα του χρόνου.

Η επιλογή να αφήσει κάποιος τα μαλλιά του να γκριζάρουν φαίνεται πως μπορεί να συνδέεται και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική ψυχολογική βιβλιογραφία.

Τα γκρίζα μαλλιά δεν συνδέονται αποκλειστικά με την ηλικία

Οι γκρίζες τρίχες αποτελούν ένα φυσιολογικό φαινόμενο που συνδέεται με τη σταδιακή μείωση της λειτουργίας των κυττάρων που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή της μελανίνης, της χρωστικής που δίνει στα μαλλιά το φυσικό τους χρώμα.

Ωστόσο, η εμφάνισή τους δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη προχωρημένης ηλικίας. Η γενετική προδιάθεση, αλλά και διάφοροι παράγοντες του τρόπου ζωής, μπορούν να επηρεάσουν το πότε θα εμφανιστούν οι πρώτες γκρίζες τρίχες.

Για αισθητικούς λόγους, αρκετοί άνθρωποι επιλέγουν να τις καλύψουν με βαφή. Άλλοι, αντίθετα, αποφασίζουν να τις αφήσουν να φανούν φυσικά, χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη να αλλάξουν την εικόνα τους.

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Λιγότερη ανάγκη για εξωτερική επιβεβαίωση

Άνθρωποι που επιλέγουν να μην καλύπτουν τα γκρίζα μαλλιά τους μπορεί να εμφανίζουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, που βασίζεται σε εσωτερικά και όχι σε εξωτερικά κριτήρια.

Με άλλα λόγια, η προσωπική τους αξία δεν εξαρτάται τόσο από το πώς τους βλέπουν ή τους αξιολογούν οι άλλοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται για την εμφάνισή τους, αλλά ότι ενδέχεται να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε άλλες πλευρές της ζωής και της προσωπικότητάς τους.

Η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί, επομένως, να αντανακλά μια μεγαλύτερη πίστη στον εαυτό τους και ευγνωμοσύνη για τις φυσικές αλλαγές που φέρνει ο χρόνος.

Μια άλλη στάση απέναντι στην εξωτερική εικόνα

Η Αμερικανίδα ψυχολόγος Βίβιαν Ντίλερ, συγγραφέας του βιβλίου Face It: What Women Really Feel as Their Looks Change, έχει αναφερθεί στα συναισθήματα και στις αλλαγές που συνοδεύουν τη μεταβολή της εμφάνισης με την ηλικία.

Στο πλαίσιο αυτό, η αποδοχή των γκρίζων μαλλιών μπορεί να ερμηνευτεί ως μια στάση που συνδέεται με μεγαλύτερη ανοχή απέναντι στην κοινωνική κριτική και με την ανάγκη του ατόμου να αισθάνεται αυθεντικό.

Πρόκειται για ανθρώπους που μπορεί να μην επιθυμούν να προσαρμόζουν την εμφάνισή τους στις κοινωνικές προσδοκίες και στα στερεότυπα γύρω από τη νεότητα και την ομορφιά.

Δεν σημαίνει ότι όσοι βάφουν τα μαλλιά τους έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση

Η επιλογή να αφήσει κάποιος τα μαλλιά του φυσικά δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα πιο δυνατός ψυχολογικά από κάποιον που επιλέγει να τα βάφει.

Η βαφή μπορεί να αποτελεί απλώς έναν τρόπο προσωπικής έκφρασης ή έναν τρόπο με τον οποίο κάποιος αισθάνεται πιο όμορφος και πιο άνετος με την εμφάνισή του. Για πολλούς ανθρώπους, άλλωστε, η περιποίηση της εμφάνισης αποτελεί πηγή αυτοπεποίθησης και ευεξίας.

Επομένως, δεν υπάρχει «σωστή» ή «λάθος» επιλογή. Το σημαντικό είναι η απόφαση να αντανακλά το τι πραγματικά επιθυμεί το ίδιο το άτομο και όχι αποκλειστικά την ανάγκη να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των άλλων.

Η αποδοχή των γκρίζων μαλλιών μπορεί να αποτελεί για κάποιους ένα ακόμη βήμα προς την αποδοχή της φυσικής τους εικόνας. Για άλλους, η βαφή αποτελεί έναν τρόπο να εκφράσουν το προσωπικό τους στιλ. Και στις δύο περιπτώσεις, η επιλογή παραμένει απολύτως προσωπική.