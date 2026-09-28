Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα, στην Ηλεία αύριο - Παραδίνουν την έδρα ο Διονύσης Καλαματιανός και δυο ακόμα βουλευτές - Και «πολιτικά πρόσωπ» στο επικοινωνιακό επιτελείο - Τον Νοέμβριο ανακοινώνεται μέρος των ψηφοδελτίων.

Δεν χωρά αμφιβολία πως η ΕΛΑΣ κατόρθωσε μέσα σε τέσσερις μήνες αυτό που ουδείς περίμενε, που έμοιαζε με θαύμα: Εντός 120 ημερών να έχει εδραιωθεί στη δεύτερη θέση. Χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, χωρίς κρατική επιχορήγηση, με νέα στελέχη, χωρίς να δημιουργεί τον ΣΥΡΙΖΑ νο2 και επιχειρώντας ανασύνθεση της κεντροαριστεράς!

Δεν χωρά όμως ταυτόχρονα αμφιβολία πως η ΕΛΑΣ πρέπει πλέον να κάνει το επιπλέον βήμα, προκειμένου προεκλογικά «να γράψει» στις δημοσκοπήσεις 20% και να αναδειχθεί σε ουσιαστική απειλή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Αμαλίας διαμορφώνει σιγά-σιγά τη στρατηγική της νέας φάσης, με τον Αλέξη Τσίπρα να αναλαμβάνει όπως είναι φυσικό τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκινά σειρά περιοδειών και εμφανίσεων, καθώς σήμερα το βράδυ θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών προκειμένου να ακούσει τα αιτήματα και τις θέσεις του αλλά και να παρουσιάσει τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Την Τρίτη θα συμμετάσχει σε Συνέδριο στην Ηλεία και θα συναντηθεί με κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν νέες παραιτήσεις ανεξάρτητων βουλευτών με προορισμό την ΕΛΑΣ, με πρώτη αυτή του πρώην γραμματέα της ΚΟ και βουλευτή Ηλείας Διονύση Καλαματιανό ενώ θα ακολουθήσουν αρχικά και άλλοι δυο. Σύντομα δε θα ενταχθούν στο επικοινωνιακό επιτελείο πρόσωπα όπως ο Γιώργος Καραμέρος και ο Συμεών Κεδίκογλου. Τα εμπειρότερα πολιτικά πρόσωπα εκτιμάται ότι θα βελτιώσουν τα αντανακλαστικά της Αμαλίας, ενώ θα ενισχυθούν και οι τομείς του κόμματος. Αργά αλλά σταθερά αναμένεται να εντάσσονται στην ΕΛΑΣ περισσότερα έμπειρα πολιτικά πρόσωπα, ενώ θα υπάρξει και αμφίπλευρη διεύρυνση όχι μόνο με στελέχη της αριστεράς αλλά και με σημαντικά στελέχη που προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ- σε πρώτη φάση στελέχη μεσαίου βεληνεκούς.

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Εντός του Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί και η πρώτη φουρνιά των υποψηφίων βουλευτών της ΕΛΑΣ, ενώ θα έχει δημιουργηθεί και ένας στοιχειώδης κομματικός μηχανισμός σε κάθε νομό.