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Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι.

Πληθώρα πληρωμών αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τον e-ΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ ως τις 2 Οκτωβρίου όπως έχει γίνει γνωστό, με τους πολίτες να αναμένουν τα χρήματα που δικαιούνται στα ταμεία τους.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, κατά την περίοδο 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 1.208.786.298,6 ευρώ σε 1.745.738 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Από τον e-ΕΦΚΑ στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.123.486.298,60 ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου.

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου του ν. 4778/2021.

Στις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

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Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μη μισθωτών.

Τέλος, από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

12.000.000 ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.