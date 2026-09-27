Κρίνεται ο πρώτος τίτλος της σεζόν.

Τη δική τους μάχη δίνουν το βράδυ της Κυριακής 27/9 (20:00 ΣΚΑΪ) οι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο κλειστό του Περιστερίου στον μεγάλο τελικό του Super Cup της GBL θέλοντας να κατακτήσουν το πρώτο επίσημο τρόπαιο της χρονιάς και να επικεντρωθούν στη συνέχεια στις υπόλοιπες αγωνιστικές υποχρεώσεις τους.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στον τελικό του θεσμού του Stoiximan Super Cup, μετά τη νίκη του στον Β’ Ημιτελικό επί του Παναθηναϊκού AKTOR (84-82) με buzzer beater του πρώην «πράσινου» Τσέντι Όσμαν. Με δύο τρίποντα του Σιλβέιν Φρανσίσκο ο Παναθηναϊκός AKTOR προσπέρασε με 82-81 με 18’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, που είχε κυλήσει με τον «Δικέφαλο του Βορρά» μπροστά στο σκορ στην μεγαλύτερη διάρκεια της.

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Στην επίθεση του ΠΑΟΚ ο Νικ Καλάθης αστόχησε σε σουτ τριών πόντων, όμως, το ριμπάουντ κατέληξε στα χέρια του Όσμαν που με την εκπνοή του ματς έδωσε τη νίκη στον «Δικέφαλο του Βορρά» (82-81).

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Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του πρώτου ημιτελικού στο Stoiximan Super Cup 2026, καθώς επικράτησε με 93-80 της ΑΕΚ και πλέον το βράδυ της Κυριακής θα διεκδικήσει το πέμπτο διαδοχικό του τίτλο στη διοργάνωση.

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Ο Ζαν Μοντέρο στην πρώτη του εμφάνιση στα ελληνικά γήπεδα είχε 19 πόντους και 5 ασίστ και μαζί με τον Ντόντα Χολ (19 πόντοι, 7 ριμπάουντ) ήταν οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού που είδε ακόμα τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνουν από 14 πόντους. Ο Γιώργος Τσαλμπούρης με 18 πόντους, ο Νέλι Τζόζεφ με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ και ο Δημήτρης Κατσίβελης με 10 πόντους, ξεχώρισαν από την ΑΕΚ.