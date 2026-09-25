Πού αναμένεται να βρέξει, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου - Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Τις περιοχές που θα επηρεαστούν από τις βροχές και τις καταιγίδες το Σαββατοκύριακο παρουσιάζει ο Σάκης Αρναούτογλου στο νέο δελτίο καιρού που ανάρτησε.

Ήδη η αλλαγή του καιρού είναι αισθητή σε αρκετά σημεία της χώρας και δεν έλειψαν τα προβλήματα, εξαιτίας των βροχών. Στο μεταξύ, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Ο Σάκης Αρναούτογλου στο νέο βίντεο που ανάρτησε στο YouTube παρουσιάζει τους προγνωστικούς χάρτες για τις βροχές και τις καταιγίδες που αναμένονται το Σαββατοκύριακο. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν έως το βράδυ της Κυριακής.

Σάββατο

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Κυριακή

Το νέο δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=G-C-w81MyO4}

ΕΜΥ: Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία έως την Κυριακή

Αργά το βράδυ της Παρασκευής η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με βάση τα τελευταί προγνωστικά στοιχεία.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις αναμένονται:

Το Σάββατο (26/9)

- Στα νησιά του Ιονίου (πλην της Κέρκυρας και των Παξών) από τις πρώτες έως τις προμεσημβρινές ώρες.

- Στην Πελοπόννησο (κυρίως ν. Λακωνίας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά και ν. Αργολίδας στα νότια) καθώς και στα Κύθηρα από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Την Κυριακή (27/9)

- Στην Εύβοια και πρόσκαιρα στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν.Μαγνησίας) και τις Σποράδες από τις πρώτες έως τις μεσημβρινές ώρες.