Ακόμη μία γιορτή, σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, τιμάται σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η μνήμη της Οσίας Ευφροσύνης και του Οσίου Παφνουτίου, πατέρα της Ευφροσύνης.

Την τιμητική τους έχουν όσοι και όσες φέρουν τα παρακάτω ονόματα:

Ευφροσύνη

Ευφροσύνα

Φροσύνη

Φρόσω

Φροσούλα

Φροσού

Έφη

Η 25η Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στους Οσίους Ευφροσύνη και Παφνούτιο, ενώ στο συναξάρι της ημέρας περιλαμβάνεται και η μνήμη του Αγίου Παφνουτίου του Ιερομάρτυρα.

Η ιστορία της Οσίας Ευφροσύνης

Η Οσία Ευφροσύνη έζησε περίπου τον 5ο αιώνα, στα χρόνια του Θεοδοσίου του Μικρού. Ήταν μοναχοκόρη και προερχόταν από ιδιαίτερα εύπορη οικογένεια της Αλεξάνδρειας. Ο πατέρας της, Παφνούτιος, ήταν γνωστός για την πίστη του και τη φιλανθρωπική του δράση.

Σύμφωνα με την παράδοση, όταν η Ευφροσύνη έφτασε σε ηλικία γάμου, ο πατέρας της θέλησε να την παντρέψει. Εκείνη, όμως, επιθυμούσε να αφιερώσει τη ζωή της στον Θεό και στην υπηρεσία των συνανθρώπων της. Για τον λόγο αυτό εγκατέλειψε την κοσμική ζωή και αφιερώθηκε στον μοναχισμό.

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Η μνήμη της τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Σεπτεμβρίου.