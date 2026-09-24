Η σύλληψη της έγινε λίγο πριν από την έναρξη της ομιλίας του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου

Η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνελήφθη σήμερα στη Νέα Υόρκη, μαζί με άλλους διαδηλωτές, όταν αστυνομικοί επενέβησαν για να διαλύσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Λίγο πριν από την έναρξη της ομιλίας του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ» και «Βάλτε τέλος στη γενοκτονία».

Σε βίντεο που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) διακρίνονται αστυνομικοί να περνούν χειροπέδες στην 77χρονη ηθοποιό.

Εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης (NYPD), όπως αναφέρει το ΑΠΕ, δήλωσε ότι αστυνομικοί ζήτησαν από τους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν την περιοχή, αλλά εκείνοι «συνέχισαν να μπλοκάρουν τη διασταύρωση». «Αρκετοί από αυτούς που δεν συμμορφώθηκαν, τέθηκαν υπό κράτηση», συμπλήρωσε, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό.

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