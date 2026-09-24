Ντροπιαστική χαρακτήρισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη.

Σφοδρή κριτική στη συνάντηση που είχε το βράδυ της Πέμπτης (24/09) ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ασκεί ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Με ανάρτησή του, ο κ. Σακελλαρίδης διερωτάται: «Πόσο ευτυχής μπορεί να νιώθει ο Πρωθυπουργός που είναι ο πιο πιστός συνεργάτης κάποιου που εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα ενάντια στην ανθρωπότητα;»

Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για συνάντηση «του καλύτερου πελάτη, που μόλις αγόρασε όπλα αξίας 3,5 δισ. ευρώ -ξεχνώντας να πάρει και τον πηγαίο κώδικα- με τον περιχαρή πωλητή τους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη εικόνα αποτυπώνει την «ηθική κατάπτωση της εξωτερικής πολιτικής στα χρόνια του Μητσοτάκη», ενώ σχολιάζει την κυβερνητική επιλογή να χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη πολιτική ως «υπεύθυνη διπλωματία» για την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων.

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Επιπλέον, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα συνδέεται ολοένα περισσότερο με τους στρατιωτικούς σχεδιασμούς του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει δορυφόρος του Νετανιάχου», αναφέρει χαρακτηριστικά, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για διαφορετική κατεύθυνση στην ελληνική εξωτερική πολιτική.

Καταλήγοντας, τάσσεται υπέρ μιας «ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής», του τερματισμού της στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ και της υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, ζητά «έμπρακτη αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό», υποστηρίζοντας ότι αυτή η στάση αποτελεί επιλογή ευθύνης απέναντι στην ειρήνη και στα συμφέροντα της χώρας.