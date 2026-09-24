Η Σία Κοσιώνη μίλησε για τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day παραχώρησε η Σία Κοσιώνη και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου.

Η γνωστή δημοσιογράφος, απάντησε με χαμόγελο στις ερωτήσεις που αφορούσαν το νέο της επαγγελματικό ξεκίνημα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι ο νέος της ρόλος στον σταθμό του ΑΝΤ1, την κάνει να αισθάνεται απαλλαγμένη από την ευθύνη.

Μιλώντας αρχικά για τη συνεργασία της με τη νέα της τηλεοπτική στέγη, δήλωσε: «Άνοιξε μία τεράστια, ζεστή αγκαλιά στον ΑΝΤ1 και αυτή τη ζεστασιά και την αγάπη τη νιώθω από την πρώτη μέρα που πέρασα το κατώφλι του σταθμού».

Η Σία Κοσιώνη μίλησε για το νέο της ρόλο στο δελτίο ειδήσεων

Σε δεύτερο χρόνο, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο νέο της ρόλο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η Σία Κοσιώνη έχει αναλάβει τη θέση του σχολιαστή και συνεργάζεται με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Νιώθω απαλλαγμένη από όλη αυτή την ευθύνη. Παίρνω ανάσες και απολαμβάνω πάρα πολύ το γεγονός ότι μπορώ και να εκφράζομαι με έναν πιο ελεύθερο τρόπο από αυτό που υποχρεώνεται να κάνει μία anchorwoman».

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Απαντώντας στο ερώτημα αναφορικά με το αν θα επέστρεφε ξανά στην παρουσίαση, η Σία Κοσιώνη, δήλωσε: «Δεν το ξέρω, σήμερα είμαστε εδώ. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη με το νέο πόστο, νιώθω δημιουργική. Αυτά θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα».

Κλείνοντας, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη νέα εκπομπή που αναμένεται να αναλάβει στον ΑΤΝ1: «Κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε και μία νέα εκπομπή. Είμαστε σε συζητήσεις και πιστεύω σύντομα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε στο κοινό κάτι πάρα πολύ όμορφο».

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