Όσα είπε ο Σταύρος Φλώρος και ο δικηγόρος του για το Survivor και τον τραυματισμό.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ξένο μέσο, ο Σταύρος Φλώρος μίλησε για την περιπέτεια που βίωσε στα πλαίσια του Survivor, τον σοβαρό τραυματισμό του και τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

Ο 22χρονος παίκτης του ριάλιτι, μίλησε στο «News Nation» και ένα σύντομο απόσπασμα της συνέντευξης προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Στο σύντομο βίντεο, ο Σταυρος Φλώρος εξηγεί στη δημοσιογράφο τις συνθήκες κατά τις οποίες τραυματίστηκε, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι δεν έλαβε την συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη που ήλπιζε από την παραγωγή.

Οι δηλώσεις του Σταύρου Φλώρου

«Μας είχαν πει ότι η παραγωγή θα σας φροντίζει όταν θα είστε στο παιχνίδι. Απλά μην παραβιάζετε τα όρια. Δεν μας είπαν για όλη αυτή την κατάσταση. Ότι τα σκάφη έτρεχαν σαν τρελά, όχι μόνο τα σκάφη, αλλά και τα λεωφορεία. Το λεωφορείο που μας πήγαινε από το ένα μέρος στο άλλο ήταν ακριβώς το ίδιο. Χωρίς κανόνες ασφαλείας, είναι σαν μία χώρα του τρίτου κόσμου», ανέφερε αρχικά ο Σταύρος Φλώρος.

Στη συνέχεια απάντησε στην ερώτηση της δημοσιογράφου: «Ποια ήταν η υποστήριξη που περίμενες και τι έλαβες τελικά;».

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«Η παραγωγή δεν κάλεσε τους γονείς μου πολλές φορές. Απλά να δει πως είναι. Ήταν τρελό. Δεν έλαβα την υποστήριξη που ήλπιζα και την υποστήριξη που χρειαζόμουν. Και μιλάω για συναισθηματική υποστήριξη και για πρακτική».

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Οι δηλώσεις του δικηγόρου του Σταύρου Φλώρου

Στην ίδια εκπομπή μίλησε επίσης και ο δικηγόρος του Σταύρου Φλώρου, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται πλέον ο 22χρονος πρώην παίκτης του ριάλιτι.

«Η ψυχολογία του είναι καλή. περνάει πολλά αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται ακόμη στον μακρύ δρόμο της ανάρρωσης. Προς το παρόν του εφαρμόζουν το τεχνητό μέλος και μαθαίνει πώς να περπατάει αλλά έχει μακρύ δρόμο μπροστά του».

«Όσον αφορά τις προσδοκίες του από τη αγωγή, θέλει να πει την ιστορία του για να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά σε κανέναν και για να σιγουρευτεί ότι θα παρθούν προφυλάξεις την επόμενη φορά που θα στηθεί κάτι παρόμοιο».

Παράλληλα, ο δικηγόρος του Σταύρου, αναφέρθηκε στην αγωγή που έχει κατατεθεί από τον νέο προς την παραγωγή. Όπως εξήγησε έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες, ωστόσο χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες: «Πιστεύουμε ότι το φορμάτ της παραγωγής δεν ήταν ασφαλές», σημείωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του Φλώρου.

«Δεν θεωρούμε ότι ο χρόνος που πήγαν για ψάρεμα έχει καταλυτική σημασία στην υπόθεση. Όπως κατανοούμε το στήσιμο της εκπομπής υπήρχαν μέρες που γυρίζονταν παιχνίδια… Τις ημέρες που δεν διεξάγονταν παιχνίδια οι παίκτες έπρεπε να ψαρέψουν για να επιβιώσουν. Η τηλεοπτική παραγωγή συνέχιζε να τα καταγράφει… Επομένως εκείνες ήταν οι ώρες και μέρες που ο Σταύρος και οι υπόλοιποι παίκτες μπορούσαν να ψαρέψουν για την επιβίωσή τους».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο δικηγόρος του Σταύρου αναφέρθηκε στην υπόθεση αγωγής που έχει κατατεθεί, περιγράφοντας ορισμένα από τα σημεία. Στη συνέχεια, ρωτήθηκε σχετικά με το αν πρόκειται να καταθέσουν υπέρ του Σταύρου Φλώρου οι συμπαίκτες του: «Ελπίζουμε ο Μάνος να καταθέσει και να πει την αλήθεια όχι υπέρ των εναγόντων, αλλά ως ένας άνθρωπος που ήταν εκεί και έχει σχετικές πληροφορίες. Θέλουμε να πει τη δική του εκδοχή και όσα θυμάται.

Επιπλέον, οποιοσδήποτε άλλος παίκτης διαθέτει σχετικές πληροφορίες για το πώς είχε οργανωθεί ο διαγωνισμός και για το τι συνέβη την εκείνη την ημέρα του περιστατικού, θέλουμε να καταθέσει».

«Νομίζω ότι του έπεσαν πολλά μαζεμένα. Είχε πολλά να διαχειριστεί και να επεξεργαστεί: τις χειρουργικές επεμβάσεις που χρειάστηκε να υποβληθεί, την αποκατάσταση του άλλου ποδιού που είχε επίσης τραυματιστεί, καθώς και την να καταλάβει τι θα ακολουθούσε για τον ίδιο».

«Οπότε, πιστεύω ότι αμέσως μετά το περιστατικό προσπαθούσε να καταλάβει ποια ήταν η καλύτερη πορεία για εκείνον και πώς θα εξελισσόταν η ζωή του από εκεί και πέρα. Χρειαζόταν λίγο χρόνο για να επεξεργαστεί τις επιλογές του και πιστεύω ότι η απόφαση να προχωρήσει με την υπόθεση και να πει τη δική του ιστορία ήταν η καλύτερη επιλογή για εκείνον».

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