Η νέα τοποθέτηση του Γιώργου Λιάγκα μετά την απάντηση του Στάθη Σχίζα στα social media.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», παραχώρησε ο Στάθης Σχίζας, σχετικά με τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, στα πλαίσια του Survivor και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου. Ο Γιώργος Λιάγκας, σήμερα, τοποθετήθηκε δημόσια.

Όταν ο Στάθης Σχίζας ρωτήθηκε για τον τραυματισμό του 22χρονου παίκτη, δήλωσε:

«Σαφώς, πολύ λυπηρό αυτό που έπαθε και ούτε στον εχθρό μας, αλλά με το τόσο μένος απέναντι στην παραγωγή δεν νομίζω ότι θα βγει και κάτι. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα το πω λίγο λαϊκά ‘χέρι που σε έχει ταΐσει, δεν πρέπει να το δαγκώνεις’ και νομίζω ότι έχουμε βγάλει όλοι πάρα πολλά χρήματα από το Survivor και γενικά από τα τηλεοπτικά παιχνίδια που κάνει η συγκεκριμένη παραγωγή… Οπότε, δεν νομίζω ότι πρέπει… Είδα και κάποιες άλλες δηλώσεις που έπεσαν πάρα πολύ πάνω στην εταιρεία. Δεν υπάρχει λόγος».

Η τοποθέτησή του, προκάλεσε μία σειρά αντιδράσεων, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να προσεγγίζει το ζήτημα εκφράζοντας την άποψή της. Η παρουσιάστρια, μιλώντας στον αέρα του «Happy Day», ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Νομίζω, ο Στάθης δεν έχει αντιληφθεί τι έχει πάθει ο Σταύρος, δεν μιλάμε για μία θλάση, μιλάμε για μία άλλη ζωή… Το ότι ξεκινάει έτσι τη δήλωσή του, δεν του δίνει το δικαίωμα να μιλήσει έτσι, όντως το είπε ότι στενοχωριέται για το παιδί, να μην συμβεί ούτε στον εχθρό του, αλλά μετά η τοποθέτησή του, συγγνώμη που θα το πω, είναι απαράδεκτη. Δεν τον ξέρω προσωπικά, τον ξέρω τηλεοπτικά τον Στάθη Σχίζα, αλλά μάλλον δεν έχει αντιληφθεί ότι η ζωή αυτού του παιδιού άλλαξε για πάντα…».

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Η φράση του Στάθη Σχίζα: «χέρι που σε έχει ταΐσει, δεν το δαγκώνεις», ήταν αυτή που απασχόλησε περισσότερο τόσο την Τσιμτσιλή, όσο και τον Λιάγκα.

Η πρώτη αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα

Την ίδια μέρα, το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε και στην εκπομπή «Το πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα να εκφράζει ανοιχτά την προσωπική του άποψη, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς για το πρόσωπο του Στάθη Σχίζα. Την ίδια στιγμή ωστόσο, ο παρουσιαστής ανακατασκεύασε την τοποθέτησή του, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη τη δήλωση του πρώην παίκτη του survivor.

Η απάντηση του Στάθη Σχίζα στα social media

Με τη σειρά του, ο Στάθης Σχίζας προχώρησε σε σχετική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media αποσαφηνίζοντας την τοποθέτησή του, ενώ την ίδια ώρα απάντησε στον Γιώργο Λιάγκα.

«Βγήκε ο Λιάγκας και έδωσε μία παράσταση αρχαίας τραγωδίας, ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί με κάθε ευκαιρία τον πόνο του Σταύρου Φλώρου, λέγοντας μάλιστα ότι είναι φίλος του, για να κάνει νούμερα τηλεθέασης, όπως έχει κάνει με πάρα πολλές υποθέσεις στο παρελθόν. Προβάλλοντας μάλιστα με σαδιστικό τρόπο, μία πολύ σκληρή φωτογραφία από τον τραυματισμό του Σταύρου, για να σοκάρει το τηλεοπτικό κοινό κατά την προσφιλή του συνήθεια. Με αποκάλεσε ηλί*** και μετά ζήτησε συγγνώμη για να είναι καλυμμένος, αλλά αυτό δεν αναιρεί τον χαρακτηρισμό του. Και ο φονιάς ζητάει συγγνώμη μετά, αλλά το θύμα δεν γυρίζει πίσω. Όλος ο τηλεοπτικός του λόγος εξάλλου είναι μία υποκρισία».

Η νέα απάντηση του Γιώργου Λιάγκα και η τοποθέτηση του Στάθη Σχίζα

Το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας τοποθετήθηκε δημόσια μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», απαντώντας παράλληλα στην ανάρτηση του Στάθη Σχίζα.

Ο παρουσιαστής, δήλωσε ρητά ότι η ενασχόλησή του με τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου δεν αφορά τα νούμερα τηλεθέασης:

«Το να λέμε ότι το 100 εκατομμύρια είναι πολλά ή λίγα είναι ντροπή. Είναι ντροπή να μπαίνουμε σε μία συζήτηση για το αν τα 100 εκατομμύρια που ζήτησε ως αποζημίωση το παιδί αυτό είναι πολλά, λίγα ή είναι και ντροπή να βγαίνει η δήλωση ότι ‘δεν δαγκώνεις το χέρι που ταΐζει’. Ξεκάθαρα».

«Διότι εχθές, ο κύριος Σχίζας, και γιατί αναφέρομαι στον κ. Σχίζα; Γιατί αποτελεί πρότυπο για κάποια παιδιά γιατί το Survivor είναι ένα παιχνίδι που τα τελευταία χρόνια έχει μπει στη ζωή μας… Το παιδί αυτό (σ.σ ο Στάθης Σχίζας), κέρδισε και μπράβο του, μια χαρά. Και είναι και ωραίο παιδί και μαθαίνω ότι έχει και μία ωραία σχέση. Πάμε όμως, όταν είμαστε πρότυπα πρέπει να προσέχουμε δύο και τρεις φορές τι λέμε. Θα μου πείτε τώρα ‘ρε Λιάγκα εσύ δεν έχεις πει μα***;’. Προφανώς! Δεν είναι κακό να λες το λάθος, αλίμονο σε αυτόν που δεν κάνει λάθη. Η βλακεία είναι σε αυτόν που δεν καταλαβαίνει ότι έκανε λάθος, να ζητήσει μία συγγνώμη. Άρα λοιπόν, ο Σχίζας κάνει μία λανθασμένη τοποθέτηση. Λέει ότι ‘δεν δαγκώνεις χέρι που σε ταΐζει’. Λάθος. Κύριε Σχίζα, ότι και να πείτε έχετε χίλια λάθη. Και εδώ υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι της μαγκιάς, ότι παιδιά έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη και τελειώνει η ιστορία. Ο άλλος δρόμος είναι ‘μου μοντάραν τη δήλωση και ότι ο Λιάγκας είναι κακός γιατί εκμεταλλεύεται τον Φλώρο», δήλωσε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας χρησιμοποιώντας εκφράσεις από την τοποθέτηση του Στάθη Σχίζα.

«Άρα πάλι ένας Λιάγκας κακός φταίει… Ζήτησα συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό ηλ***. Και δεν χαρακτήρισα τον ίδιο… Κατάλαβα ότι έχω λάθος, ζήτησα συγγνώμη και είπα ότι αυτό που είπε είναι ηλ***. Το ότι αυτό που είπε είναι ηλ***. Το επαναλαμβάνω και σήμερα. και είναι και διπλά ηλ*** γιατί αντί να ζητήσει συγγνώμη προσπάθησε να πει ότι η εκπομπή της Τσιμτσιλή του έκανε μοντάζ και ότι ο Λιάγκας είναι ένας κακός άνθρωπος που εκμεταλλεύεται τον πόνο των ανθρώπων… Έπαιρνε εχθές δημοσιογράφους και έλεγε με ποιο δικαίωμα έλεγε ο Λιάγκας… Όλες οι εκπομπές πέρυσι ασχοληθήκατε με το θέμα, αλλά εγώ που το έκανα το έκανα για τα νούμερα; Είναι ντροπή να το λέμε αυτό… Δηλαδή ο Λιάγκας το έκανε για τα νούμερα και όλοι οι άλλοι για την ψυχή του Σταύρου… Είναι ντροπή να τα λέει αυτά ο κύριος Σχίζας… Δηλαδή εγώ το έκανα για τα νούμερα. Τι είμαστε τίποτα ρομπότ άψυχα;».

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Η νέα απάντηση από τον Στάθη Σχίζα

Παράλληλα, το πρωί της Πέμπτης, ο Στάθης Σχίζας, μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», αναφέροντας:

«Εγώ μπορεί να έκανα μία δήλωση που ενόχλησε και αποδέχομαι απόλυτα ότι ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να διαφωνήσει μαζί μου. Αυτό είναι απολύτως θεμιτό. Άλλο πράγμα όμως η κριτική και άλλο να με αποκαλείς ‘ηλι** στην τηλεόραση, χωρίς να με γνωρίζεις προσωπικά. Ακόμα κι αν μετά ανακατασκευάζεις λέγοντας ‘αφελής’ έχει ήδη ειπωθεί δημόσια. Και για να ξεκαθαρίσω κάτι, η συγκεκριμένη αναφορά δεν αφορούσε τον Σταύρο Φλώρο όπως λανθασμένα παρουσιάστηκε. Αναφερόμουν σε άλλους παίκτες οι οποίοι το τελευταίο διάστημα βγαίνουν δημόσια και καταφέρονται εναντίον της παραγωγής. Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα από τη δήλωσή μου. Μπορείς να διαφωνήσεις μαζί μου όσο θες. Δεν χρειάζεται όμως να με προσβάλλεις για να κάνεις τηλεθέαση. Ζούμε σε μία εποχή που προσπαθούμε να εξαλείψουμε τη βία είτε σωματική είτε λεκτική και τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στον δημόσιο λόγο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlnenazjdn0h?integrationId=40599y14juihe6ly}