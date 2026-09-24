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Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» ένας 29χρονος, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Αθήνας.

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» ένας 29χρονος, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Αθήνας.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ, με τον 29χρονο, παρά τον τραυματισμό του, να μεταβαίνει αρχικά σε φαρμακείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του και έπεσε για ύπνο με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται.

Φίλοι του τον μετέφεραν στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στο περιστατικό, διερευνώνται.