Ένα νέο φορολογικό τοπίο διαμορφώνεται από το 2027 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με το όφελος να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το εισόδημα, τα παιδιά και την τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Δεν θα είναι ίδιο για όλους το φορολογικό όφελος που φέρνουν οι αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 2027. Για αρκετούς η ελάφρυνση θα περιοριστεί σε μερικές εκατοντάδες ευρώ, ενώ η απαλλαγή από τις πρόσθετες επιβαρύνσεις του τεκμαρτού εισοδήματος συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις φορολογικής και ασφαλιστικής συνέπειας.

Πόσο μειώνεται ο φόρος

Ενδεικτικά, επαγγελματίας με εισόδημα 20.000 ευρώ και χωρίς παιδιά θα έχει όφελος μόλις 200 ευρώ τον χρόνο. Με ένα παιδί η μείωση του φόρου φθάνει τα 400 ευρώ, με δύο παιδιά τα 600 ευρώ και με τρία τα 1.300 ευρώ. Στις 25.000 ευρώ εισόδημα, η ελάφρυνση διαμορφώνεται σε 300 ευρώ χωρίς παιδιά, 600 ευρώ με ένα παιδί, 900 ευρώ με δύο και 1.700 ευρώ με τρία παιδιά.

Παράλληλα, οι αλλαγές στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα δεν οδηγούν σε αυτόματη απαλλαγή. Για να εξαιρεθούν οι επαγγελματίες από συγκεκριμένες προσαυξήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχουν διαβιβάσει τα προβλεπόμενα στοιχεία στο myDATA, να έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση POS και ταμειακής μηχανής όπου απαιτείται και να μην έχουν δεχθεί πρόστιμα από τη φορολογική διοίκηση ή την Επιθεώρηση Εργασίας κατά την προηγούμενη πενταετία. Απαιτείται επίσης η υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος των προηγούμενων πέντε ετών.

Οι νέοι και οι οικογένειες

Στον αντίποδα, περίπου 400.000 αυτοαπασχολούμενοι αναμένεται να δουν από το 2027 μειωμένη φορολογική επιβάρυνση, με τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά να καταγράφουν τα μεγαλύτερα οφέλη. Για επαγγελματίες έως 25 ετών, εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δεν φορολογείται. Σε εισόδημα 15.000 ευρώ η μείωση του φόρου υπολογίζεται σε 1.283 ευρώ, ενώ στις 20.000 ευρώ φθάνει τα 2.483 ευρώ.

Σημαντική είναι και η κατάργηση, από το φορολογικό έτος 2026, της προσαύξησης που αντιστοιχεί στο 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και της επιβάρυνσης 5% για τζίρο υψηλότερο από τον μέσο όρο του αντίστοιχου ΚΑΔ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράδειγμα στην εστίαση

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα επιχείρησης εστίασης με πέντε εργαζομένους και ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Με την κατάργηση της σχετικής προσαύξησης, το ελάχιστο εισόδημα μειώνεται από 27.244 σε 16.744 ευρώ και ο φόρος από 4.783 σε 2.249 ευρώ, προσφέροντας ετήσια ελάφρυνση 2.534 ευρώ. Συνολικά, για ορισμένες κατηγορίες, το όφελος μπορεί να φθάσει έως τις 3.300 ευρώ.