Σε υψηλούς τόνους και με επίκεντρο την ασφάλεια των κατοίκων και των κτιρίων της Κυψέλης εξελίχθηκε η συζήτηση για τις επιπτώσεις από τις εργασίες κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό.

Έντονη αντιπαράθεση για την κατάσταση των κτιρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα της Γραμμής 4 του Μετρό σημειώθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, με επίκεντρο την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των τελικών μελετών και την ασφάλεια των κατοίκων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας άσκησε κριτική στη διοίκηση της «Ελληνικό Μετρό» για τις καθυστερήσεις, επισημαίνοντας ότι οι κάτοικοι πρέπει να γνωρίζουν άμεσα εάν μπορούν να παραμείνουν με ασφάλεια στις κατοικίες τους ή εάν θα χρειαστεί να μετακινηθούν προσωρινά.

«Οι κάτοικοι θα πρέπει να γνωρίζουν αν θα μπορούν να κοιμούνται το βράδυ στα σπίτια τους ή θα πρέπει να μεταφερθούν κάπου αλλού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ταχιάος: «Οι μελέτες χρειάζονται χρόνο»

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος αναγνώρισε ότι υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για διαδικασία που απαιτεί χρόνο.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το έργο δεν πρόκειται να επανεκκινήσει εάν προηγουμένως δεν έχει διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια τόσο των κτιρίων όσο και της πόλης.

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Ο κ. Ταχιάος τόνισε επίσης ότι οι ζημιές που έχουν προκληθεί στα κτίρια θα αποκατασταθούν με οικονομική επιβάρυνση του αναδόχου, ενώ οι παρεμβάσεις θα έχουν ως στόχο τα κτίρια να είναι ασφαλέστερα σε σχέση με την προηγούμενη κατάστασή τους.

700 όργανα και 2.000 αισθητήρες παρακολουθούν την περιοχή

Από την πλευρά της «Ελληνικό Μετρό», ο γενικός διευθυντής της εταιρείας Παναγιώτης Παπαχλιμίντζος σημείωσε ότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι μελέτες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες αποφάσεις.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία έχει ήδη στη διάθεσή της τις πρώτες μελέτες μεθοδολογίας που αφορούν την επανεκκίνηση του έργου και του μετροπόντικα.

Από την πλευρά της κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM, ο διευθυντής του έργου της Γραμμής 4, Νίκος Σπυριδωνάκος, υποστήριξε ότι από τα δεδομένα που συλλέγονται σε 24ωρη βάση δεν προκύπτουν νέες μετακινήσεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 700 όργανα και 2.000 αισθητήρες καταγράφουν συνεχώς την κατάσταση τόσο στη σήραγγα όσο και στην επιφάνεια.

«Από τον Μάιο δεν υπάρχουν ενδείξεις μετακινήσεων. Όσες καταγράφηκαν είναι κάτω από τα περιθώρια λάθους», ανέφερε, εξηγώντας ότι τα δεδομένα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στην «Ελληνικό Μετρό».

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι άνθρωποι της κοινοπραξίας βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο, ενώ έχει πραγματοποιηθεί πραγματογνωμοσύνη στα κτίρια και αναμένονται οι σχετικές εκθέσεις του ΤΕΕ, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες αποκαταστάσεις και οι παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν για την ασφαλή επανεκκίνηση του TBM.

Οι πραγματογνώμονες των κατοίκων ζητούν στατικές μελέτες

Διαφορετική ήταν η εικόνα που παρουσιάστηκε από τους πραγματογνώμονες που εκπροσωπούν τους κατοίκους.

Οι επιστήμονες υποστήριξαν ότι οι ζημιές στα κτίρια της Κυψέλης συνδέονται με αστοχία του αναδόχου, ενώ έθεσαν εκ νέου ζήτημα στατικής επάρκειας.

Όπως ανέφεραν, ενώ τον Ιούνιο υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι δεν υφίσταται πρόβλημα στατικότητας, μετά τις καθιζήσεις έχει καταστεί αναγκαία η εκπόνηση στατικών μελετών και η υλοποίηση έργων αντιστήριξης σε ορισμένα κτίρια.

Ο εκπρόσωπος των κατοίκων, κ. Κουτρουλάρης, αναφέρθηκε επίσης σε καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες, την περίοδο που εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα, μηχανικοί που εκπροσωπούσαν τις εταιρείες φέρονταν να ζητούν από ιδιοκτήτες να υπογράψουν δηλώσεις ότι δεν θα έχουν περαιτέρω οικονομικές αξιώσεις, προκειμένου να προχωρήσουν οι επισκευές.

Μπακογιάννης: «Χρειαζόμαστε σχέδιο και χρονοδιάγραμμα»

Η αντιπολίτευση του Δήμου Αθηναίων επέκρινε τη μέχρι σήμερα διαχείριση της υπόθεσης, ζητώντας σαφείς απαντήσεις, ολοκληρωμένες μελέτες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστας Μπακογιάννης, υπογράμμισε ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή εδώ και μήνες χωρίς να έχει δοθεί, όπως ανέφερε, μια ολοκληρωμένη απάντηση.

«Δεν έχουμε ακούσει μία ολοκληρωμένη απάντηση με μία ανάληψη ευθύνης», ανέφερε απευθυνόμενος στον Νίκο Ταχιάο.

Ο κ. Μπακογιάννης ζήτησε συγκεκριμένο σχέδιο, στο οποίο θα αποτυπώνεται πότε θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες μελέτες και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα με βάση τα αποτελέσματά τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αγανάκτηση των κατοίκων, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τις κατοικίες και τις οικογένειές τους και ότι η αβεβαιότητα που βιώνουν είναι εύλογη.

Ζαχαριάδης: «Είναι ασφαλές να μένουν εκεί;»

Από την «Ανοιχτή Πόλη», ο Κώστας Ζαχαριάδης εξέφρασε την ανησυχία του για το κατά πόσο έχει διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων.

Όπως ανέφερε, μέχρι τη συνεδρίαση είχαν ελεγχθεί 35 από τα 87 κτίρια, ζητώντας να ενημερωθεί πότε θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα υπόλοιπα.

Ο κ. Ζαχαριάδης τόνισε ακόμη ότι, πριν από την επανεκκίνηση του έργου, θα πρέπει να υπάρχει σαφής επιβεβαίωση από τους ειδικούς και τους κατοίκους ότι τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας.

Ένταση από τη Λαϊκή Συσπείρωση

Ο δημοτικός σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Χάρης Βουρδουμπάς έκανε λόγο για έλλειψη εμπιστοσύνης των κατοίκων απέναντι στους αρμόδιους φορείς.

Παράλληλα, επέκρινε τον χρόνο που έχει απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των μελετών, υποστηρίζοντας ότι, ενώ ο μετροπόντικας έχει σταματήσει εδώ και μήνες, εξακολουθούν να μην υπάρχουν οριστικές απαντήσεις σχετικά με την ασφάλεια των κτιρίων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η διαχείριση της υπόθεσης έχει προκαλέσει περαιτέρω δυσπιστία στους κατοίκους και επανέλαβε τις θέσεις της παράταξής του για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται τα μεγάλα έργα υποδομής.

Κωνσταντίνου: Κάλεσμα για την κινητοποίηση των κατοίκων

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο δημοτικός σύμβουλος της «Ανατρεπτικής Συμμαχίας για την Αθήνα», Πέτρος Κωνσταντίνου, ο οποίος κάλεσε τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών σε παραίτηση.

Ο κ. Κωνσταντίνου υποστήριξε ότι οι κάτοικοι βιώνουν καθημερινά μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση και ότι οι ζημιές στα σπίτια τους δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται μόνο μέσα από μετρήσεις και τεχνικά στοιχεία.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση και πορεία που έχουν προγραμματίσει οι κάτοικοι της Κυψέλης για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 17:00, με σημείο συνάντησης την Πλατεία Κυψέλης.

Το σύνθημα της κινητοποίησης είναι «Δεν θα πληρώσουμε το Μετρό με τις ζωές μας», με τους κατοίκους να ζητούν σαφείς απαντήσεις για την ασφάλεια των κτιρίων τους, την αποκατάσταση των ζημιών και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών.