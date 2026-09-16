Ο δήμαρχος Αθηναίων καλεί τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών σε περίπτωση που δεν μπορεί να διασφαλίσει την προστασία των κατοίκων, να παραιτηθεί.

Επίθεση στον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή τις δηλώσεις του για τις ρωγμές και τις καθιζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη που επηρεάστηκαν από τις εργασίες για το μετρό. Ο Χάρης Δούκας χαρακτηρίζει «πρωτοφανή επίδειξη κυνισμού» τη δήλωση του Νίκου Ταχιάου ότι ο ίδιος δεν θα έμενε στις πολυκατοικίες που έχουν πληγεί κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ο δήμαρχος Αθηναίων θέτει πλέον ευθέως ζήτημα ευθύνης και ζητά από τον υφυπουργό να προχωρήσει άμεσα σε συγκεκριμένες ενέργειες για την ασφάλεια των κατοίκων.

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«Μετά τη δήλωσή του αυτή, οφείλει, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του, να εγγυηθεί άμεσα, με πράξεις, την ασφάλεια των κατοίκων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας. Παράλληλα, ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους, καλώντας τον Νίκο Ταχιάο, σε περίπτωση που δεν μπορεί να διασφαλίσει την προστασία των κατοίκων, να παραιτηθεί. «Αλλιώς, αν δεν μπορεί, να παραιτηθεί», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος Αθηναίων υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσες αποφάσεις και παρεμβάσεις, τονίζοντας «Χρόνος κενός σε αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει».

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Η ανάρτηση Δούκα

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