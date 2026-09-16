Πρέπει να δοθεί επιτέλους μια υπεύθυνη απάντηση στους κατοίκους της Κυψέλης από την κυβέρνηση και τον ανάδοχο για το αν υπάρχει κίνδυνος να παραμείνουν στις κατοικίες τους, τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Στις 4 Σεπτεμβρίου, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους και κανένας λόγος να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σήμερα, παραδέχεται ότι "προφανώς κάτι δεν πήγε καλά", αναγνωρίζει τις βλάβες που έχουν υποστεί τα κτήρια και δηλώνει ότι ο ίδιος δεν θα νοίκιαζε σπίτι στην περιοχή. Δηλαδή, ο αρμόδιος υφυπουργός ζητά από τους κατοίκους να αισθάνονται ασφαλείς και να συνεχίσουν να μένουν σε σπίτια στα οποία ο ίδιος δεν θα έμενε», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Ο μετροπόντικας παραμένει ακινητοποιημένος από τις 8 Μαΐου κάτω από τέσσερις πολυκατοικίες. Περίπου 25 κτήρια εμφανίζουν ζημιές, ενώ η τεχνική έκθεση των συμβούλων των κατοίκων καταγράφει καθιζήσεις έως και τέσσερις φορές πάνω από τα επιτρεπτά όρια και ρωγμές σε κολόνες και δοκάρια, και την ίδια στιγμή οι κάτοικοι αποδεικνύουν ότι η "Ελληνικό Μετρό" και η ανάδοχος εταιρεία αστόχησαν στις εκτιμήσεις των μελετών τους όσον αφορά τις αναμενόμενες επιπτώσεις της διέλευσης του μετροπόντικα στις πολυκατοικίες της περιοχή.

»Για ακόμη μια φορά η υπόθεση αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όταν έρχεται η ώρα των εγκαινίων, οι υπουργοί στήνονται μπροστά στις κάμερες, ενώ όταν υπάρχουν ζημιές, καθυστερήσεις και επικινδυνότητα για τους κατοίκους, δεν υπάρχει καμία απολύτως ευθύνη και οι υπουργοί αναλαμβάνουν εκπρόσωποι των αναδόχων.

»Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει ότι οι γειτονιές και τα σπίτια των ανθρώπων δεν μπορεί να θεωρούνται ως παράπλευρες απώλειες των χρονοδιαγραμμάτων και της κερδοφορίας των εργολάβων.

»Πρέπει να δοθεί επιτέλους μια υπεύθυνη απάντηση στους κατοίκους της Κυψέλης από την κυβέρνηση και τον ανάδοχο για το αν υπάρχει κίνδυνος να παραμείνουν στις κατοικίες τους. Ο Νίκος Ταχιάος, αφού διαψεύστηκε από την ίδια την πραγματικότητα, δεν διαθέτει πλέον την αξιοπιστία και την πολιτική νομιμοποίηση ώστε να παραμείνει στη θέση του και οφείλει να παραιτηθεί», καταλήγει η ανακοίνωση.