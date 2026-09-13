Οι υπολογιζόμενες τιμές για στροφή κτιρίων υπερβαίνουν το Όριο Συναγερμού της Μέγιστης Στροφής.

Καταπέλτης είναι το πόρισμα των τεχνικών συμβούλων, που έχουν διοριστεί από το Δήμο Αθηναίων και τους κατοίκους, για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές και καθιζήσεις από τις εργασίες που γίνονται για τη νέα γραμμή του Μετρό.

Πρόκειται για την έκθεση που υπογράφουν ο Νικόλαος Κρασάκης, δομοστατικός πολιτικός μηχανικός, και ο Δημήτριος Καλιαμπάκος, μεταλλειολόγος, καθηγητής ΕΜΠ, που έχουν διοριστεί τεχνικοί σύμβουλοι με σκοπό την ανεξάρτητη παροχή συμβουλών και τεχνικών υπηρεσιών προς τους κατοίκους. Τονίζεται ότι από τα έγγραφα της Ελληνικό Μετρό, αλλά και από τις αυτοψίες, προκύπτουν ζημίες σε φέροντα και μη φέροντα στοιχεία πολυκατοικιών και διαφορικές καθιζήσεις, με μετρήσεις που ξεπέρασαν μέχρι και σχεδόν το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας. Ως αποτέλεσμα των καθιζήσεων, η εκτίμηση της παραμένουσας διακινδύνευσης των περισσοτέρων πολυκατοικιών εκτιμάται από μέση (κίτρινο) σε υψηλή (κόκκινο) που κατά τις παραδοχές των μηχανικών της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας αντιστοιχούν μέχρι και στην ύπαρξη «δομητικού προβλήματος».

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στην έκθεση αναφέρεται πως παρά τα συνεχόμενα αιτήματα οι Εταιρείες του έργου έχουν αρνηθεί να απαντήσουν και να δώσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα έγγραφα όπως στο σύνολο της έκθεσης/πραγματογνωμοσύνης που ήδη έχει καταρτιστεί με επιμέλεια της Ελληνικό Μετρό, σύμφωνα με την από 29/7/2026 ενημέρωση των εκπροσώπων της ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και σε όλα τα έγγραφα-δεδομένα που αναφέρονται μετ’ επικλήσεως σε αυτή εκ των οποίων προκύπτουν τα συμπεράσματα των πραγματογνωμόνων, στο Ημερολόγιο του Έργου στο επίμαχο σημείο (Κυψέλη) και κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα (Ιανουάριος-Ιούλιος 2026) και την ακριβή τιμή της πίεσης μετώπου που υπήρχε στο ΤΒΜ ανά ΧΘ και Ημέρα

Κατόπιν έγγραφου αιτήματος-επιστολής του Δημάρχου Αθηναίων, απεστάλησαν τελικά στον Δήμο κάποια εκ των ζητηθέντων εγγράφων από την Ελληνικό Μετρό, τα οποία αφορούν Εκθέσεις Βλαβών και Μελέτες Τρωτότητας για δεκατέσσερις (14) πολυκατοικίες, και τα οποία παρελήφθησαν την 27/8/2026.

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Τα ελλιπή στοιχεία

Στην έκθεση τονίζεται ότι τα έγγραφα αυτά είναι ελλιπή, καθώς οι πολυκατοικίες των οποίων οι κάτοικοι έχουν γνωστοποιήσει την ύπαρξη βλαβών, ανέρχονται τουλάχιστον σε 25. Όπως σημειώνεται στην έκθεση: «Ταυτόχρονα, χωρίς την παράδοση των άλλων στοιχείων που ζητήθηκαν οδηγούν σε αποσπασματική εικόνα.

Σε κάθε περίπτωση, από τη μελέτη των ανωτέρω εγγράφων, και χωρίς να προβαίνουμε σε συνολική και οριστική κρίση όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων, της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε και των συμπερασμάτων που συνάγονται, διαπιστώνουμε τα εξής:

1. Τα στοιχεία όσον αφορά τις δεκατέσσερις (14) πολυκατοικίες είναι ελλιπή και αποσπασματικά, καθώς σε τρεις (3) περιπτώσεις πολυκατοικιών δεν προσκομίζεται Μελέτη Ειδικής Τρωτότητας μετά τη διέλευση του ΤΒΜ, άρα δεν μπορεί να εξαχθεί κανένα συμπέρασμα. Δεν προσκομίζεται, επίσης, καμία Μελέτη Ειδικής Τρωτότητας Επιπέδου ΙΙΙ για πολυκατοικίες που εκτιμήθηκαν ως Υψηλής Διακινδύνευσης (“κόκκινο”) κατά τις προηγούμενες Εκτιμήσεις Ι και ΙΙ. Περαιτέρω, επισημαίνουμε αναντιστοιχίες και λάθη, όπως: στην περίπτωση μιας πολυκατοικίας, προσκομίζεται Μελέτη Ειδικής Τρωτότητας που αφορά διπλανή πολυκατοικία...

2. Ακόμα, όμως, και με αυτά τα στοιχεία, είναι πλέον παραδεδεγμένη η αστοχία των αρχικών εκτιμήσεων της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας όπως αυτές περιέχονται στην από 3/3/2026 Μελέτη Ειδικής Τρωτότητας. Αυτό συνάγεται, πρώτον, από την αποτυχία της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τη βασική και θεμελιώδη προϋπόθεση της απουσίας επιπτώσεων στα κτίρια. Δεύτερον, συνάγεται πλέον και από τα παραδοθέντα δεδομένα, αφού οι καθιζήσεις που μετρήθηκαν και αποδίδονται στη διάνοιξη της σήραγγας από το ΤΒΜ φθάνουν μέχρι και σχεδόν το τετραπλάσιο του Ορίου Ασφαλείας (55mm με Όριο Ασφαλείας 15 mm, που ήταν το 75% των 20mm).

Οι υπολογιζόμενες τιμές για στροφή κτιρίων υπερβαίνουν το Όριο Συναγερμού της Μέγιστης Στροφής

Ταυτόχρονα, οι υπολογιζόμενες τιμές για στροφή κτιρίων υπερβαίνουν το Όριο Συναγερμού της Μέγιστης Στροφής (1/700) μέχρι το διπλάσιο (1/350). Ως συνέπεια των καθιζήσεων και της στροφής των κτιρίων, σύμφωνα με τα πορίσματα της Μελέτης Ειδικής Τρωτότητας (Επίπεδο Ι) μόνον σε τρεις (3) από τις δεκατέσσερις (14) πολυκατοικίες επιβεβαιώθηκε το σενάριο της αρχικά εκτιμηθείσας καθίζησης παραμένοντας χαμηλής διακινδύνευσης (“πράσινο”). Αντίθετα, σε τρεις (3) πολυκατοικίες οι μετρήσεις εκτιμήθηκαν ως μέσης διακινδύνευσης (“κίτρινο”) και σε πέντε (5) πολυκατοικίες οι μετρήσεις εκτιμήθηκαν ως “υψηλής διακινδύνευσης” (“κόκκινο). Για τρεις (3) πολυκατοικίες, δεν απεστάλησαν οι μελέτες. Ακόμα και μετά την Εκτίμηση Επιπέδου ΙΙ, οι πολυκατοικίες μέσης διακινδύνευσης (“κίτρινο”) ανέρχονται σε έξι (6) και οι υψηλής διακινδύνευσης (“κόκκινο”) σε μία (1), ενώ για τρεις (3) πολυκατοικίες δεν προσκομίστηκαν στοιχεία».

Προκύπτει κατηγορηματικά η ύπαρξη βλαβών στα φέροντα στοιχεία, ήτοι σε υποστυλώματα

Σε άλλο σημείο της αποκαλυπτικές έκθεσης σημειώνεται πως: «Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σύμφωνα με τα πορίσματα των Εκθέσεων Βλαβών, προκύπτει κατηγορηματικά η ύπαρξη βλαβών στα φέροντα στοιχεία, ήτοι σε υποστυλώματα. Τούτο δηλώνεται ρητά σε Εκθέσεις Βλαβών όσον αφορά δύο (2) πολυκατοικίες. Σημειώνεται ότι οι υπογράφοντες μηχανικοί αρκούνται στη διατύπωση “Οι βλάβες που καταγράφηκαν μετά από την διέλευση του ΤΒΜ, φαίνεται να περιορίζονται στα μη φέροντα στοιχεία του κτηρίου”, - δεν θα μπορούσαν άλλωστε να διαβεβαιώσουν για κάτι περισσότερο, χωρίς ενδελεχή μελέτη της στατικής επάρκειας των κτιρίων. Η δήλωση αυτή καταφανώς βρίσκεται σε αναντιστοιχία με την κατηγορηματική – και αστήριχτη – δήλωση από τους εκπροσώπους της “Ελληνικό Μετρό ΑΕ” στην από 29/7/2026 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων ( “οι βλάβες είναι μικρές ρωγμές και τυχόν κάπου δυσκολίες σε κουφώματα και ουδεμία βλάβη στον φέροντα οργανισμό”, απομαγνητοφώνηση Καραδήμα Χρήστου - Προέδρου ΔΣ Ελληνικό Μετρό). Στις ίδιες Εκθέσεις Βλαβών, αποτυπώνονται ρωγμές σε υποστυλώματα οι οποίες αξιολογείται ότι πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω σε 8 (οκτώ) πολυκατοικίες.

Συμπερασματικά στην έκθεση σημειώνεται πως: «από τα έγγραφα της Ελληνικό Μετρό που τέθηκαν υπόψιν μας, αλλά και από τις αυτοψίες που έχουμε πραγματοποιήσει, προκύπτουν ζημίες σε φέροντα και μη φέροντα στοιχεία πολυκατοικιών και διαφορικές καθιζήσεις, με μετρήσεις που ξεπέρασαν μέχρι και σχεδόν το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας. Ως αποτέλεσμα των καθιζήσεων, η εκτίμηση της παραμένουσας διακινδύνευσης των περισσοτέρων πολυκατοικιών εκτιμάται από μέση (“κίτρινο”) σε υψηλή (“κόκκινο”) που κατά τις παραδοχές των μηχανικών της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας αντιστοιχούν μέχρι και στην ύπαρξη “δομητικού προβλήματος”.

Ακόμη τονίζουν ότι και για τις δεκατέσσερις (14) πολυκατοικίες, αλλά και για κάθε άλλη κατασκευή για την οποία δεν προσκομίστηκαν στοιχεία και έχει υποστεί παρόμοιες βλάβες χρειάζονται εκθέσεις στατικής επάρκειας και αποκατάστασης και οι εργασίες που θα προκριθούν από αυτές, θα πρέπει να ολοκληρωθούν ΠΡΙΝ την οποιαδήποτε τυχόν επανεκκίνηση των εργασιών του ΤΒΜ, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε σημείο κάτωθι πληγεισών (και μάλιστα με σημαντικές βλάβες) πολυκατοικιών, για τις οποίες οι καθιζήσεις της διέλευσης δεν έχουν δοθεί στοιχεία ότι έχουν ολοκληρωθεί ενώ υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις περί του αντιθέτου.