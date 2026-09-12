Από τις σκηνές μέχρι τα τηλεοπτικά πλατό και τα social media, οι αποχαιρετισμοί συνεχίζονται.

Ένας ατελείωτος αποχαιρετισμός στα social media για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με φίλους, συναδέλφους και ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του να μιλούν δημόσια για εκείνον.

Αναρτήσεις στα social media, αφιερώσεις πάνω στη σκηνή, αλλά και ακυρώσεις εμφανίσεων συνθέτουν τις τελευταίες ημέρες την εικόνα μετά την απώλεια του 54χρονου τραγουδιστή.

Η Άννα Βίσση, η οποία από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει τη βαθιά θλίψη της, αναφέρθηκε ξανά στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια εμφάνισής της σε εταιρική εκδήλωση στη Λεμεσό. Η τραγουδίστρια επέλεξε να κάνει την αφιέρωσή της στο τέλος της βραδιάς και μίλησε για έναν άνθρωπο που «έφυγε τόσο άδικα και γρήγορα».

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Ιδιαίτερα προσωπικός ήταν ο αποχαιρετισμός της Έλενας Παπαρίζου, η οποία γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη για περισσότερα από 20 χρόνια και πρόσφατα είχε βρεθεί μαζί του στο «The Voice». Στο μήνυμά της στάθηκε στον χαρακτήρα του, γράφοντας ότι θα θυμάται «εκείνη την ψυχή μικρού παιδιού».

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Τον δικό του τρόπο επέλεξε ο Πάνος Μουζουράκης. Στη συναυλία του στη Λεμεσό αφιέρωσε μέρος του προγράμματός του στον φίλο και συνεργάτη του, εξηγώντας παράλληλα γιατί δεν είχε προχωρήσει αμέσως σε δημόσια ανάρτηση. «Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ», είπε, τονίζοντας ότι το πένθος δεν είναι κάτι που οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να διαχειρίζονται δημόσια.

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Συγκίνηση υπήρξε και στο Θέατρο Άλσος, όπου οι συντελεστές της παράστασης «Του Αγοριού Απέναντι» τίμησαν τη μνήμη του τραγουδιστή. Ο Γιώργος Λιβάνης τον αποχαιρέτησε από τη σκηνή, έχοντας ήδη αναφερθεί στην προσμονή του για μια συνεργασία μαζί του που τελικά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί.

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Από τη σκηνή μίλησε και ο Μάριος Αθανασίου, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ της Λάρισας. Με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή, κάλεσε το κοινό να τιμά τους ανθρώπους όσο βρίσκονται στη ζωή και όχι μόνο όταν φύγουν.

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Ο Μιχάλης Κουϊνέλης χαρακτήρισε τον Μαζωνάκη «εξαιρετικό καλλιτέχνη», αναφερόμενος με συγκίνηση στην κοινή τους παρουσία στο «The Voice». Παράλληλα, εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι το τελευταίο διάστημα ο τραγουδιστής πρέπει να περνούσε δύσκολα.

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Στη σχέση του Μαζωνάκη με την Κρήτη στάθηκε ο Μανώλης Κονταρός, ο οποίος μίλησε για την αγάπη που έτρεφε ο τραγουδιστής για το νησί και τον αποχαιρέτησε ως έναν «μεγάλο τραγουδιστή» και «καλό Κρητικό».

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Συγκινητικό ήταν και το μήνυμα της Παολίνας Ζογλοπίτη, κόρης της Πάολας, η οποία είχε γνωρίσει τον Μαζωνάκη μέσα από τη μακρόχρονη φιλία και συνεργασία του με τη μητέρα της.

Ο κουμπάρος του, Βαγγέλης Μητρογιάννης, επέλεξε ελάχιστες λέξεις. Δημοσίευσε βίντεο με τραγούδι του Μαζωνάκη και έγραψε: «Σιωπή. Σεβασμός. Γιατί», αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δική του οδύνη.

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Διαφορετικό τόνο είχε η τοποθέτηση του Βασίλη Ζούλια, ο οποίος, μέσα από τα δικά του προσωπικά βιώματα, μίλησε για τον πόνο και τον εθισμό, εκφράζοντας προσωπικές εκτιμήσεις για όσα θεωρούσε ότι αντιμετώπιζε ο τραγουδιστής.

Επίσης, την προγραμματισμένη για την ερχόμενη Δευτέρα 14/9 συναυλία του στην Πάτρα αποφάσισε να ακυρώσει ο APON. «Λόγω της ξαφνικής και βαθειάς απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, η προγραμματισμένη μου εμφάνιση στην Πάτρα ακυρώνεται, καθώς τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου- την ημέρα του live- θα τελεστεί η κηδεία του. Σε τέτοιες στιγμές η μουσική μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση» έγραψε στην ανάρτησή του ο APON.

Το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου ο Ντίνος Σιωμόπουλος μέσα από την εκπομπή «MEGA Ενημέρωση» ανέφερε: «Δε το περίμενα να με επηρεάσει τόσο». «Εγώ πάλι, έχω την αίσθηση ότι ζει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μέσα από το πλούσιο αυτό ρεπερτόριο, τις εμφανίσεις του, όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι σήμερα, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα» παραδέχτηκε από τη δική της πλευρά η Στέλλα Γκαντώνα.

«Κάνω αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια. Είναι από τις λίγες φορές που έχω επηρεαστεί ψυχολογικά από αυτή την απώλεια. Ήταν από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Παιδί Δυτικών Προαστίων, όπως είμαι κι εγώ, παιδί που έχει εκφράσει όλες του τις ανησυχίες από την πρώτη στιγμή. Δεν είχε κρύψει τίποτα…» πρόσθεσε ο Ντίνος Σιωμόπουλος.

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Την ανάγκη για σεβασμό στη μνήμη του υπογράμμισε, τέλος, ο Νίκος Στραβελάκης, ζητώντας ιδιαίτερη προσοχή στις δημόσιες τοποθετήσεις όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του.

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