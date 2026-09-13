Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας 57χρονος αλλοδαπός υποβρύχιος αλιέας στη θαλάσσια περιοχή Φάσκια, κοντά στη νησίδα «Ορθολίθι» της Κέρκυρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 57χρονο εντόπισε άλλος αλιέας, ο οποίος προχώρησε στην ανάσυρσή του από τη θάλασσα.
Στη συνέχεια, ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.
Παρά τις προσπάθειες, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 57χρονος δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.