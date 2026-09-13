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Εντοπίστηκε από άλλο ψαρά.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας 57χρονος αλλοδαπός υποβρύχιος αλιέας στη θαλάσσια περιοχή Φάσκια, κοντά στη νησίδα «Ορθολίθι» της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 57χρονο εντόπισε άλλος αλιέας, ο οποίος προχώρησε στην ανάσυρσή του από τη θάλασσα.

Στη συνέχεια, ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Παρά τις προσπάθειες, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 57χρονος δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.