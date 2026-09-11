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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 16 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ, τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και δύο αεροσκάφη.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 16 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ, τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2098346976731357221}