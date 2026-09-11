Το τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Καλύβη θα πουν συγγενείς, φίλοι και συναγωνιστές το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026.
Η πολιτική κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 το μεσημέρι στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι άνθρωποι που τον γνώρισαν και αγωνίστηκαν μαζί του θα δώσουν το «παρών» για να αποχαιρετήσουν έναν ξεχωριστό κοινωνικό αγωνιστή, ο οποίος ξεχώρισε για την τεράστια προσφορά του, το ήθος, την ανιδιοτέλεια και την αξιοπρέπειά του, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του.