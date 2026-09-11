Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας θα πουν το τελευταίο «αντίο» το Σάββατο στον κοινωνικό αγωνιστή Αλέκο Καλύβη συγγενείς, σύντροφοι και φίλοι.

Το τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Καλύβη θα πουν συγγενείς, φίλοι και συναγωνιστές το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026.

Η πολιτική κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 το μεσημέρι στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι άνθρωποι που τον γνώρισαν και αγωνίστηκαν μαζί του θα δώσουν το «παρών» για να αποχαιρετήσουν έναν ξεχωριστό κοινωνικό αγωνιστή, ο οποίος ξεχώρισε για την τεράστια προσφορά του, το ήθος, την ανιδιοτέλεια και την αξιοπρέπειά του, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του.