Ζήτησαν συγγνώμη από τις δύο οικογένειες που επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

Νοσοκομείο στην Σκωτία και συγκεκριμένα στη Γλασκώβη ξεκίνησε έρευνα μετά από ένα λάθος που οδήγησε στην αποτέφρωση λάθος σορού.

Η λανθασμένη παράδοση της σορού από το νοσοκομείο στην οικογένεια αποκαλύφθηκε μετά την κηδεία και την αποτέφρωση. Το λάθος σημαίνει επίσης, ότι μια άλλη οικογένεια δεν είχε τη σορό που έπρεπε. Οι διοικήσεις του NHS ζήτησαν συγγνώμη από τις δύο οικογένειες που επηρεάστηκαν από το περιστατικό στο νοσοκομείο Queen Elizabeth της Γλασκώβης, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Σκωτίας.

Το NHS Greater Glasgow and Clyde, που διαχειρίζεται το νοσοκομείο, ανέφερε ότι το περιστατικό οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, παραδεχόμενο ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και επισήμανσης των σορών πριν από τη μεταφορά τους από το νεκροτομείο. Για το περιστατικό, το οποίο φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο μήνα, έχει διαταχθεί πλήρης έρευνα, ενώ το προσωπικό που εμπλέκεται έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Ο ιατρικός διευθυντής του NHS Greater Glasgow and Clyde, δρ Σκοτ Ντέιβιντσον, απηύθυνε «ειλικρινή συγγνώμη» και στις δύο οικογένειες. «Διαθέτουμε ιδιαίτερα αυστηρές διαδικασίες για την ταυτοποίηση και την επισήμανση των σορών από τη στιγμή που φτάνουν στα νεκροτομεία μας έως και την παράδοσή τους σε γραφείο τελετών», δήλωσε αρχικά.

«Είναι βαθύτατα λυπηρό το γεγονός ότι αυτές οι διαδικασίες δεν τηρήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση και ότι, ως αποτέλεσμα, προκλήθηκε σοβαρή επιπλέον ψυχική οδύνη σε δύο οικογένειες σε μια ήδη εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Ξεκινήσαμε άμεσα έρευνα για το περιστατικό και θα διασφαλίσουμε ότι τα διδάγματα που θα προκύψουν θα εφαρμοστούν», κατέληξε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή Guardian