Η Εθνική μας ομάδα άξιζε μια θριαμβευτική νίκη επί της Σκωτίας στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Σε καμία περίπτωση το 3-1 της Σκωτίας επί της Ελλάδας δεν αντικατοπτρίζει όσα έγιναν μέσα στο Χάμπντεν Παρκ. Η Εθνική μας ήταν ανώτερη σε όλα τα επίπεδα, τουλάχιστον μέχρι το 64', είχε πολλές ευκαιρίες για γκολ όμως σε δύο στατικές φάσεις η άμυνα ολιγώρησε και δέχτηκε δύο γκολ.

Μάλιστα, η Εθνική άγγιξε την ισοφάριση στο 90+1', με τον Καρέτσα να κάνει φοβερή ατομική ενέργεια και εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ με το αριστερό και τον Γκαν να αποκρούει με εκπληκτικό τρόπο σε κόρνερ.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα ένα τεράστιο λάθος του Τζολάκη έφερε το τελικό σκορ 3-1.

Ο Τσιμίκας στο γκολ της Εθνικής

{https://exchange.glomex.com/video/v-dde29eyelbgp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Κρίστι «τιμωρεί» την άμυνα της Εθνικής Ελλάδας

{https://exchange.glomex.com/video/v-dde2ea14ijsp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Φέργκιουσον κάνει το 2-1

{https://exchange.glomex.com/video/v-dde2n8z4gtxl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το μοιραίο λάθος του Τζολάκη

{https://exchange.glomex.com/video/v-dde2z2ha956p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Γιοβάνοβιτς διαμαρτύρεται στον διαιτητή για το σκληρό παιχνίδι των Σκωτσέζων

{https://exchange.glomex.com/video/v-dde2h529e6ht?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τεράστια ευκαιρία

{https://exchange.glomex.com/video/v-dde20ybvpmc9?integrationId=40599y14juihe6ly}