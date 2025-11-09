Κατά την τελετή της αποτέφρωσης στην αίθουσα προβλήθηκαν οικογενειακές φωτογραφίες, ενώ στο πιάνο παίχτηκαν τραγούδια, όπως είχε ζητήσει η Κίλι Σφακιανάκη στις τελευταίες της επιθυμίες.

Σε στενό οικογενειακό κύκλο πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο 8 Νοεμβρίου στη Ριτσώνα η τελετή αποχαιρετισμού της Κίλι Σφακιανάκη, συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή.

Η οικογένειά της Κίλι Σφακιανάκη ταξίδεψε από την Αγγλία για να τιμήσει τη μνήμη της, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως ο Νότης Σφακιανάκης δεν πήγε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ελένης Μουστάκη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο δημοφιλής τραγουδιστής αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα με τη μέση του, με συνέπεια να μη μπορέσει να δώσει το παρών στην τελετή.

Μάλιστα, η δημοσιογράφος θέλησε να τονίσει- πως σύμφωνα με τα όσα της μετέφεραν οι φίλες της- η Κίλι Σφακιανάκη δεν ήταν 62 ετών αλλά 59.

Κατά την τελετή της αποτέφρωσης στην αίθουσα προβλήθηκαν οικογενειακές φωτογραφίες, ενώ στο πιάνο παίχτηκαν τραγούδια, όπως είχε ζητήσει η Κίλι Σφακιανάκη στις τελευταίες της επιθυμίες.

