Με την Σκωτία για τις εντυπώσεις και την κατάταξη της FIFA η Εθνική.

Την ομάδα της Σκωτίας αντιμετωπίζει απόψε το βράδυ (15/11, 21:45) η Εθνική Ανδρών στο «Γ. Καραϊσκάκης», στον προτελευταίο από τους αγώνες της στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Με τον στόχο της πρόκρισης ή έστω της συμμετοχής στα πλέι οφ, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στοχεύει πλέον μόνο σε μια καλή εμφάνιση κι ένα θετικό αποτέλεσμα, για τρεις λόγους.

Κατ΄ αρχάς για να διασκεδάσει, όσο αυτό είναι δυνατόν, τις εντυπώσεις και να μην υποχωρήσει άλλο στο ranking της FIFA (έχασε οκτώ θέσεις τον Οκτώβριο), αφετέρου για να ανακάμψει βγάζοντας αντίδραση μετά τις ήττες σε Γλασκόβη και Κοπεγχάγη και κατά τρίτον για να αποφύγει μια τέταρτη συνεχή ήττα σε προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, για πρώτη φορά από το 1973.

Οι ελπίδες της «γαλανόλευκης» να προκριθεί στο πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 2014 ναυάγησαν αφού έχασε και τα τρία τελευταία παιχνίδια της στον Γ΄ όμιλο, δέχτηκε εννέα γκολ και υποχώρησε στην τρίτη θέση, επτά βαθμούς μακριά από Δανία και Σκωτία, με μόνο δύο αγώνες να απομένουν.

Η Ελλάδα προηγούνταν με 1-0 και είχε πάνω από 60% κατοχή πριν από το τελευταίο ημίωρο της αναμέτρησης του περασμένου μήνα απέναντι στη Σκωτία, αλλά κατέρρευσε ανεξήγητα μετά το 0-1 στο «Χάμπντεν Παρκ» για να ηττηθεί εν τέλει με 1-3, τρεις ημέρες πριν η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς χάσει με το ίδιο σκορ στη Δανία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Στο αντίπαλο στρατόπεδο, η Σκωτία ταξίδεψε στην Ελλάδα για να διεκδικήσει την αυτόματη πρόκριση στα τελικά της Βόρειας Αμερικής, κάτι που θα συμβεί μόνο εάν τερματίσει πρώτη έχοντας νικήσει την Ελλάδα και τη Δανία, την οποία υποδέχεται την τελευταία αγωνιστική.

Οι Βρετανοί προσπαθούν να τερματίσουν την 27χρονη απουσία τους από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά με εμφανίσεις όπως εκείνη απέναντι στην Λευκορωσία, την οποία νίκησαν 2-1 με την «ψυχή στο στόμα», δύσκολα θα το πετύχουν.

Ωστόσο, ήταν μια μνημειώδης βραδιά για τον προπονητή Στιβ Κλαρκ, που οδήγησε την Εθνική για 72η φορά, κάτι το οποίο αποτελεί ρεκόρ, αλλά η εμφάνιση της ομάδας του ήταν «τόσο κακή» που τον άφησε «τόσο απογοητευμένο όσο ποτέ», σε όλη τη διάρκεια της εξαετούς θητείας του.

Παρ΄ όλα αυτά, οι δύο συνεχόμενες εντός έδρας νίκες επί της Λευκορωσίας και της Ελλάδας έχουν οδηγήσει τη Σκωτία στους 10 βαθμούς και ισοβαθμεί με τη Δανία στην κορυφή του Γ΄ Ομίλου. Μια θέση στα πλέι οφ είναι πλέον εγγυημένη για τους παίκτες του Κλαρκ, αλλά ο στόχος παραμένει η αυτόματη πρόκριση.

Αγωνιστικά, ο πρώην μέσος της Χιμπέρνιαν, Νεκτάριος Τριάντης -γεννημένος στην Αυστραλία- έλαβε την πρώτη του κλήση στην Εθνική Ελλάδας, με τον 22χρονο παίκτη της Μινεσότα Γιουνάιτεντ να διεκδικεί το διεθνές ντεμπούτο του το Σάββατο.

Ο Γιοβάνοβιτς έχει επίσης καλέσει τον 18χρονο Χαράλαμπο Κωστούλα, ο οποίος υπέγραψε με την Μπράιτον για 35 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι κι έχει σκοράρει ένα γκολ σε 29 λεπτά στην Πρέμιερ Λιγκ μέχρι στιγμής φέτος.

Από την άλλη, ο ομοσπονδιακός εκλέκτορας δεν υπολογίζει στους τραυματίες Γιάννη Κωνσταντέλια, Κωνσταντίνο Μαυροπάνο, Φώτη Ιωαννίδη και στον τιμωρημένο (κάρτες) Χρήστο Ζαφείρη.

Όσο για τη Σκωτία, ο μέσος της Ουντινέζε Λένον Μίλερ και ο αμυντικός της Μπρίστολ Σίτι, Ρος ΜακΚρόρι, έχουν αποσυρθεί από την ομάδα λόγω τραυματισμού. Ο Μπίλι Γκίλμουρ της Νάπολι επίσης αποκλείστηκε για το Σάββατο, αλλά υπάρχει ελπίδα ότι θα είναι έτοιμος να επιστρέψει για τον αγώνα της Τρίτης με τη Δανία.

Ελλείψει του τραυματία τερματοφύλακα Άνγκους Γκαν, ο Κλαρκ μπορεί να δώσει στον 42χρονο Κρεγκ Γκόρντον την 82η συμμετοχή του, παρόλο που αυτή τη στιγμή είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας της Χαρτς. Ο Λίαμ Κέλι είναι επίσης δεύτερη επιλογή για τους Ρέιντζερς, ενώ ο Σκοτ Μπέιν της Φόλκερκ κλήθηκε μετά από έξι χρόνια.

Οι Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, Λιούις Φέργκιουσον και Τζον ΜακΓκιν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Τσε Άνταμς έχει ξεκινήσει και στους τέσσερις προκριματικούς αγώνες κι ελπίζει να διατηρήσει τη θέση του στην επίθεση, μπροστά από τους Λίντον Ντάικς και Λόρενς Σάκλαντ.

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Ισπανός elite Χεσούς Χιλ Μανθάνο.

Πιθανές αρχικές ενδεκάδες: