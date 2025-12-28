Η σειρά είναι βασισμένη στο μπεστ σέλερ «Excavations» της Κέιτ Μάιερς.

Η σταρ των «The Good Doctor» και «Misfits» Αντόνια Τόμας (Antonia Thomas), είναι η τελευταία προσθήκη στο πρωταγωνιστικό καστ της επερχόμενης κωμικής σειράς του Peacock, «Dig».

Η νέα παραγωγή αποτελεί την τηλεοπτική επιστροφή του δημιουργικού διδύμου Έιμι Πόλερ (Amy Poehler) και Μάικλ Σουρ (Mike Schur), οι οποίοι συνεργάζονται για πρώτη φορά μετά το θρυλικό «Parks and Recreation».

Η Πόλερ θα έχει το ρόλο της σεναριογράφου και εκτελεστικής παραγωγού μαζί με τον Σουρ ενώ θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό των Χιου Λόρι (Hugh Laurie), Τζεραλντίν Βισβανάθαν (Geraldine Viswanathan) και Φίνα Στράζα (Fina Strazza).

Βασισμένη στο μπεστ σέλερ «Excavations» της Κέιτ Μάιερς (Kate Myers) η σειρά θα επικεντρωθεί σε τέσσερις γυναίκες που εργάζονται σε μια ανασκαφή στην Ελλάδα και βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικά σταυροδρόμια στη ζωή τους.

«Όταν ανακαλύπτουν ένα μυστικό που ήταν θαμμένο για πολύ καιρό και έχει τη δυνατότητα να ξαναγράψει την ιστορία, θα βρεθούν στο στόχαστρο μιας διεθνούς συνωμοσίας με υψηλά διακυβεύματα».