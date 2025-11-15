Όσα έγιναν στο ματς.

Η Εθνική Ελλάδας ήταν και πάλι καλύτερη κόντρα στη Σκωτία, αλλά αυτή τη φορά κατάφερε να φθάσει και στη νίκη με 3-2 στην 5η αγωνιστική του τρίτου ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ, παρά τα αμυντικά κενά που εμφάνισε σε ένα ακόμη φετινό της παιχνίδι.

Το παιχνίδι

Οι Έλληνες διεθνείς μπήκαν δυνατά στο ματς και ευτύχησαν να προηγηθούν με τον Τάσο Μπακασέτα στο 7ο λεπτό, με τον αρχηγό της γαλανόλευκης να βρίσκει δίχτυα με αριστερό σουτ.

Η αρμάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς διπλασίασε τα τέρματά της στο 57′ με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να βρίσκει δίχτυα με αριστερό σουτ έπειτα από γύρισμα του Ανδρέα Τεττέη.

Η Εθνική Ελλάδας δεν έμεινε εκεί αφού βρήκε και τρίτο γκολ, με απίθανο σουτ του Τζόλη εκτός περιοχής στο 63ο λεπτό.Οι Σκωτσέζοι αντέδρασαν και μείωσαν με τον Ντόακ στο 65′ έπειτα από παράλληλη σέντρα του ΜακΓκιν από αριστερά.

Η Σκωτία μάλιστα μείωσε έτι περεταίρω στο 70′. Ο Ρόμπερτσον έβγαλε τη σέντρα από αριστερά και ο Κρίστι με κεφαλιά έγραψε το 3-2.Παρόλα αυτά η Εθνική Ελλάδας δεν λύγισε και πήρε μια νίκη γοήτρου απέναντι στους Σκωτσέζους, αποδεικνύοντας στον εαυτό της πως άξιζε περισσότερα σε αυτή την προκριματική διαδικασία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de9lfcht9nxl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ:

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Ελλάδα – Δανία 0-3

Σκωτία – Ελλάδα 3-1

Δανία – Ελλάδα 3-1

Ελλάδα – Σκωτία 3-2

18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα