Στο επίκεντρο της αναταραχής βρίσκεται η ενέργεια.

Νέο κύμα πιέσεων σαρώνει τις διεθνείς αγορές ομολόγων, καθώς η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας ενισχύει τις ανησυχίες ότι οι μεγάλες οικονομίες μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με έναν δύσκολο συνδυασμό υψηλού πληθωρισμού και ασθενικής ανάπτυξης. Το κόστος δανεισμού κινείται ανοδικά σε αρκετές αγορές, με την απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου, σημείου αναφοράς για την Ευρωζώνη, να ξεπερνά το 3,5% για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2011.

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται στην Ευρώπη. Στις ΗΠΑ, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα, έχοντας ήδη ξεπεράσει την Πέμπτη το 4,9% για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια. Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η απόδοση του ιαπωνικού 10ετούς αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης, ενώ στην Αυστραλία και τη Νότια Κορέα οι αντίστοιχες αυξήσεις έφθασαν τις 12 και 8 μονάδες βάσης.

Το πετρέλαιο παρέμεινε γύρω από το κρίσιμο όριο των 100 δολαρίων

Στο επίκεντρο της αναταραχής βρίσκεται η ενέργεια. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση των τιμών την Παρασκευή, το πετρέλαιο παρέμεινε γύρω από το κρίσιμο όριο των 100 δολαρίων, με τα συμβόλαια Μπρεντ να διαμορφώνονται στα 105,4 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022.

Η παραμονή της ενέργειας σε τόσο υψηλά επίπεδα δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τις κεντρικές τράπεζες. Από τη μία πλευρά, το ακριβότερο πετρέλαιο επιβαρύνει την ανάπτυξη και, από την άλλη, τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, περιορίζοντας τα περιθώρια για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια την Πέμπτη, ενώ ο επικεφαλής της Bundesbank προειδοποίησε ότι, εφόσον οι ενεργειακές πιέσεις επιμείνουν, τα επιτόκια ενδέχεται να χρειαστεί να κινηθούν σε «ήπια περιοριστικό» επίπεδο.

Οι φόβοι για στασιμοπληθωρισμό έχουν πλέον περάσει σε πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Αναλυτές της Deutsche Bank επισημαίνουν ως βασικούς παράγοντες ανησυχίας τα συνεχιζόμενα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας, τη χαμηλότερη παραγωγή πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και την πιο επιθετική στάση της ΕΚΤ. Ακόμη, οι επενδυτές παρακολουθούν με αυξανόμενη νευρικότητα τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους και τις δημοσιονομικές δαπάνες των ανεπτυγμένων οικονομιών.

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Επιδείνωση προοπτικών

Η επιδείνωση των προοπτικών είναι ήδη ορατή σε ορισμένες οικονομίες. Η Γαλλία υποβάθμισε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη του 2026 στο 0,4%, από 0,7%, επικαλούμενη μεταξύ άλλων τον πληθωρισμό. Εξαίρεση αποτέλεσε η Βρετανία, όπου οι αποδόσεις υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση ότι η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,4% τον Ιούλιο, περισσότερο από ό,τι αναμενόταν.

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό παραμένει η πορεία του πετρελαίου. Η HSBC περιγράφει μια «νέα κανονικότητα» στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία δεν είναι ούτε πλήρως κλειστά ούτε πλήρως ανοικτά, αλλά παραμένουν σε κατάσταση διαρκούς διαταραχής. Σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας και διατήρησης των σημερινών ροών, εκτιμά ότι το Μπρεντ θα μπορούσε να κινηθεί προς τα 120 δολάρια το βαρέλι.