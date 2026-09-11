«Οι κυβερνητικές εκτιμήσεις για το κόστος του προγράμματος μεταβάλλονται συνεχώς» τόνισε η Ευγενία Φωτονιάτα.

Για την κοστολόγηση του προγράμματος της ΕΛΑΣ από την κυβέρνηση, αλλά και για τη συνολική πολιτική και αναπτυξιακή κατεύθυνση των προτάσεών του κόμματος, μίλησε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού της ΕΛΑΣ, Ευγενία Φωτονιάτα στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9.84».

Ξεκινώντας από την αντιπαράθεση για την κοστολόγηση, υπογράμμισε ότι υπάρχουν πρώτα απ’ όλα δύο δεδομένα: «Η ΕΛΑΣ έχει δημοσιοποιήσει αναλυτική κοστολόγηση, μέτρο-μέτρο και έτος-έτος, και είναι έτοιμη να καταθέσει το πρόγραμμά της στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, μόλις αυτό είναι επιχειρησιακά έτοιμο να προχωρήσει σε αξιολογήσεις.

Απέναντι σε αυτά τα δεδομένα, οι κυβερνητικές εκτιμήσεις για το κόστος του προγράμματος μεταβάλλονται συνεχώς. Τα δισεκατομμύρια ανεβαίνουν και κατεβαίνουν ανάλογα με το κυβερνητικό στέλεχος που τοποθετείται, γεγονός που κάθε άλλο παρά συμβάλλει σε μια σοβαρή και τεκμηριωμένη δημοσιονομική συζήτηση».

Ιδιαίτερη αναφορά η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού της ΕΛΑΣ έκανε και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται το τελευταίο διάστημα διαφορετικοί οικονομικοί δείκτες και μεγέθη στην αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ. «Η σύγχυση, για παράδειγμα, μεταξύ εισοδήματος και πλούτου δεν αποτελεί μια τεχνική λεπτομέρεια. Πρόκειται για δύο διαφορετικές οικονομικές έννοιες, πάνω στις οποίες στηρίζονται διαφορετικές πολιτικές επιλογές.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόταση για φορολόγηση του καθαρού πλούτου. Δεν πρόκειται για φορολόγηση του εισοδήματος με άλλο όνομα, αλλά για μια σαφή πολιτική επιλογή στην κατεύθυνση της φορολογικής δικαιοσύνης: μεγαλύτερη συνεισφορά από εκείνους που διαθέτουν πολύ μεγάλη καθαρή περιουσία, ώστε τα βάρη να κατανέμονται δικαιότερα και να δημιουργείται περισσότερος δημοσιονομικός χώρος για την κοινωνική πλειοψηφία», είπε.

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Η ίδια επισήμανε ότι «μια σύγχρονη Αριστερά που επιδιώκει να κυβερνήσει δεν μπορεί να αγνοεί τους πραγματικούς δημοσιονομικούς, ευρωπαϊκούς και οικονομικούς περιορισμούς. Οφείλει να τους γνωρίζει, να τους ενσωματώνει στον σχεδιασμό της και ταυτόχρονα να προσπαθεί να διευρύνει τα όρια του εφικτού προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας».

Αυτή η κατεύθυνση αποτυπώνεται και στους βασικούς άξονες του προγράμματος της ΕΛΑΣ, όπως είπε: «ισχυρό Κοινωνικό Κράτος, στήριξη των νέων, αναζωογόνηση της Περιφέρειας, αλλά και ένα σύγχρονο Αναπτυξιακό Κράτος που κινητοποιεί επενδύσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας».