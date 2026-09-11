«Δεν κινδυνεύει η Ελλάδα από τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Κινδυνεύει το κυβερνητικό επιχειρηματικό μοντέλο που βαφτίζει τη φορολογική ασυλία ‘εθνική πολιτική’», αναφέρει ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης.

«Οι ανώνυμοι κύκλοι του ΥΠΕΘΟ περιέγραψαν άθελά τους την πεμπτουσία ενός φορολογικού παραδείσου: ειδικοί, εξαιρετικά χαμηλοί συντελεστές για τον διεθνώς κινητικό πλούτο, οι οποίοι δεν ισχύουν για τους υπόλοιπους «ιθαγενείς» φορολογουμένους», απαντά ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης στη διαρροή κύκλων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τις χθεσινές του δηλώσεις.

«Και ας μην παίζουμε με τις λέξεις: η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του Κρις Ρόκος δεν σημαίνει ότι τα 22 δισ. δολάρια που διαχειρίζεται το fund του μεταφέρονται ή επενδύονται στην Ελλάδα. Άλλο τα κεφάλαια πελατών υπό διαχείριση και άλλο η πραγματική επένδυση στην ελληνική οικονομία.

Το κυβερνητικό επιχείρημα «πρώτα φέρνεις τον πλούτο και μετά τον φορολογείς» είναι παραπλανητικό, γιατί το «μετά» έχει ήδη καταργηθεί νομοθετικά. Ο νέος φορολογικός κάτοικος πληρώνει 100.000 ευρώ τον χρόνο για το εισόδημα αλλοδαπής, ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι ένα ή εκατό εκατομμύρια. Το carried interest των νεοφερμένων στελεχών funds φορολογείται με 5% για επτά χρόνια, ενώ απαλλάσσεται από τον φόρο και το 50% του εργασιακού τους εισοδήματος.

Τέλος, ο νόμος φροντίζει ώστε η δραστηριότητα στην Ελλάδα να μη φέρει αυτομάτως στην ελληνική φορολογία το ξένο fund. Δεν φέρνετε, λοιπόν, πρώτα τον πλούτο για να τον φορολογήσετε αργότερα. Υπόσχεστε προκαταβολικά ότι δεν θα τον φορολογήσετε κανονικά, για να έρθει ο κάτοχός του», συνεχίζει ο Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Κανείς δεν αρνείται ότι πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και πρόσθετα έσοδα. Μια σοβαρή κυβέρνηση, όμως, θα δημοσίευε μελέτη κόστους-οφέλους: πόσα φορολογικά προνόμια παραχωρούνται, πόσα κεφάλαια επενδύονται πραγματικά, πόσες μόνιμες θέσεις δημιουργούνται και πόσα καθαρά έσοδα μένουν στο Δημόσιο. Αντί γι’ αυτό, οι «κύκλοι» προσφέρουν συνθήματα και ξανασερβίρουν το φάντασμα του 2015.

Κατανοούμε την ταραχή τους για την πατριωτική εισφορά: η απαίτηση να συνεισφέρει το πλουσιότερο 1% απειλεί να χαλάσει το deal που διαφημίζουν στο City. Δεν κινδυνεύει η Ελλάδα από τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Κινδυνεύει το κυβερνητικό επιχειρηματικό μοντέλο που βαφτίζει τη φορολογική ασυλία ‘εθνική πολιτική’».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Η χώρα χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο και στρατηγική, όχι ευχές και μεταφυσικές προβλέψεις»

«Η χώρα έχει ανάγκη από συγκεκριμένο σχέδιο και στρατηγική. Δεν χρειάζεται ευχές και “μεταφυσικές προβλέψεις”, όπως αυτές που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ», είπε ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ εξήγησε πώς εφαρμόζονται οι δημοσιονομικοί κανόνες, απαντώντας στον εκπρόσωπο της ΝΔ στο πάνελ, Στράτο Σιμόπουλο: «Τα δημοσιονομικά μεγέθη μετρώνται σε ετήσια βάση. Είναι ροές, όχι αποθέματα και οι κανόνες εξετάζουν την ετήσια μεταβολή τους. Γι’ αυτό και έχουμε σχεδιάσει τη σταδιακή εφαρμογή των μέτρων μας, ώστε κάθε χρόνο το κόστος τους να παραμένει εντός των διαθέσιμων δημοσιονομικών ορίων».

Άσκησε, επίσης, έντονη κριτική στην αυθαίρετη «κοστολόγηση» του προγράμματος της ΕΛΑΣ από τη Νέα Δημοκρατία: «Τα κομματικά επιτελεία της Ν.Δ. είτε δεν ξέρουν να μετράνε είτε παραπλανούν συνειδητά τους πολίτες». «Η κοστολόγηση της ΝΔ αγγίζει πλέον τα όρια της γραφικότητας. Πριν από δύο μήνες μάς έλεγαν για 18 δισ. ευρώ, πριν από μία εβδομάδα για 13 δισ. και τώρα έφτασαν στα 40 δισ. Όταν το υποτιθέμενο κόστος αλλάζει κατά δεκάδες δισεκατομμύρια χωρίς να έχει αλλάξει το πρόγραμμα, δεν μιλάμε για κοστολόγηση. Μιλάμε για πολιτική προπαγάνδα».

Αναφερόμενος, τέλος, στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, σημείωσε: «Ακούσαμε διάφορους αριθμητικούς στόχους: ρυθμό μεγέθυνσης 2% έως το 2030, ανεργία κάτω από 6% και επενδύσεις στο 20% του ΑΕΠ — στόχους που βρίσκονται έξω ακόμη και από τις προβλέψεις της ίδιας της κυβέρνησης. Πρακτικά, ο κ. Μητσοτάκης μάς είπε ότι όλα αυτά θα συμβούν με κάποιον μαγικό τρόπο, απλώς επειδή τα εξήγγειλε και επειδή θα κυβερνά ο ίδιος». «Πέρα από αυτή τη μεταφυσική αντίληψη, δεν ακούσαμε τίποτα συγκεκριμένο: καμία μέθοδο, κανένα συνεκτικό σχέδιο, καμία στρατηγική για την επόμενη τετραετία» υπογράμμισε.

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