Ειδικότερα, η τιμή του Μπρεντ διαμορφώνεται στα 108,28 δολάρια το βαρέλι.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το Μπρεντ να ενισχύεται πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό να διατηρείται πάνω από τα 103 δολάρια.

Ειδικότερα, η τιμή του Μπρεντ διαμορφώνεται στα 108,28 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,65 δολαρίου ή 0,60%. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό κινείται στα 103,08 δολάρια το βαρέλι, με κέρδη 0,60 δολαρίου ή 0,59%.

Κέρδη άνω του 18%

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν κέρδη άνω του 18% από τις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς οι αγορές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν, οι επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα και τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις ενισχύουν τους φόβους για προβλήματα στην προσφορά, με αναλυτές να προειδοποιούν ακόμη και για τιμές άνω των 120 δολαρίων το βαρέλι.

Το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης με μεγάλο χρονικό ορίζοντα φαίνεται να εξετάζει και η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου έχουν συζητήσει με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το σενάριο ο πόλεμος με το Ιράν να συνεχιστεί ακόμη και μετά την ορκωμοσία του Ιανουαρίου του 2029.

Οι πληροφορίες έρχονται σε αντίθεση με τις δημόσιες τοποθετήσεις του Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Παράλληλα, προέβλεψε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης μετά τις εκλογές. Προς το παρόν, ωστόσο, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενο κόστος καυσίμων, ενώ το ντίζελ αναμένεται να ξεπεράσει για πρώτη φορά τα 6 δολάρια ανά γαλόνι.

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Ανυσυχία από τις εχθροπραξίες

Ανησυχία προκαλεί η διεύρυνση των εχθροπραξιών. Οι Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, έπληξαν αυτή την εβδομάδα ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλους στόχους στη Σαουδική Αραβία, τραυματίζοντας περισσότερους από 70 αμάχους.

Η Goldman Sachs, εκτιμά ότι η κλιμάκωση αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο το πετρέλαιο να ξεπεράσει τα 120 δολάρια το βαρέλι, ιδιαίτερα εάν ενταθούν οι επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα.

Περαιτέρω μείωση των διελεύσεων, επέκταση των συγκρούσεων ή νέες απειλές κατά ενεργειακών υποδομών θα μπορούσαν να περιορίσουν ακόμη περισσότερο την προσφορά και να παρατείνουν το ράλι.