Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού πετρελαίου ενισχύθηκαν σήμερα κατά 6,7% στα 102,48 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο κλείσιμο από τις 19 Μαΐου.

Εκτίναξη καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Μπρεντ να ξεπερνά τα 107 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό να επιστρέφει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, καθώς η νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενισχύει τους φόβους για έναν παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού πετρελαίου ενισχύθηκαν σήμερα κατά 6,7% στα 102,48 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο κλείσιμο από τις 19 Μαΐου. Το Μπρεντ, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσε άνοδο 6,3% στα 107,63 δολάρια. Συνολικά, οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 18% τον Σεπτέμβριο.

Η αγορά προετοιμάζεται πλέον για το ενδεχόμενο η σύγκρουση να έχει μεγάλη διάρκεια. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου έχουν συζητήσει με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και το ενδεχόμενο ο πόλεμος με το Ιράν να συνεχιστεί πέρα από την Ημέρα Ορκωμοσίας του Ιανουαρίου του 2029.

Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις Τραμπ ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές πετρελαίου και βενζίνης θα υποχωρήσουν μετά τις εκλογές, την ώρα που οι πιέσεις στα καύσιμα εντείνονται και το ντίζελ αναμένεται να ξεπεράσει τα 6 δολάρια ανά γαλόνι.

Στο στρατιωτικό μέτωπο, οι συγκρούσεις έχουν κλιμακωθεί απότομα τον Σεπτέμβριο, έπειτα από σχετική ηρεμία τον Αύγουστο. Το Ιράν έχει επιχειρήσει επανειλημμένα να επιτεθεί σε αμερικανικά πολεμικά πλοία, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει τουλάχιστον οκτώ ιρανικά δεξαμενόπλοια από το Σάββατο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, οι Χούθι της Υεμένης έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλους στόχους στη Σαουδική Αραβία, τραυματίζοντας περισσότερους από 70 αμάχους και εντείνοντας τους φόβους για γεωγραφική διεύρυνση της σύγκρουσης.

Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο το πετρέλαιο να κινηθεί πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι, ιδιαίτερα εάν ενταθούν οι επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα. Περαιτέρω μείωση των μεταφερόμενων ποσοτήτων ή πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές θα μπορούσαν να περιορίσουν ακόμη περισσότερο την προσφορά, παρατείνοντας το ράλι στις διεθνείς τιμές.