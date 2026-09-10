Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ανακαλούνται πατατάκια με χοιρινό που εισήχθησαν από την Κολομβία.

Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ μετά την έκδοση απόφασης για μαζική ανάκληση για πατατάκια με κομμάτια κρέατος που προέρχονται από την Κολομβία, χώρα που δεν είναι εγκεκριμένη για την εξαγωγή προϊόντων κρέατος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση η ανάκληση αφορά περίπου 120 κιλά πατατάκια που περιέχουν chicharrón (τηγανητό χοιρινό). Την ανάκληση ανακοίνωσε η εταιρεία El Eden Import Distributor Corp., με έδρα το Long Island City της Νέας Υόρκης. Τα προϊόντα είχαν εισαχθεί στις ΗΠΑ στις 28 Ιουλίου 2026 και διανεμήθηκαν σε καταστήματα στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Γιούτα.

Ποια προϊόντα αφορά η ανάκληση

Στην ανάκληση περιλαμβάνονται συσκευασίες των 45 γραμμαρίων με προϊόντα πατατακίων που περιείχαν ως συστατικό chicharrón, μεταξύ άλλων οι ποικιλίες:

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Σύμφωνα με την ενημέρωση, στις ετικέτες των προϊόντων δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες ενδείξεις εισαγωγής για προϊόντα κρέατος.

Πώς εντοπίστηκε το πρόβλημα

Η υπόθεση έγινε γνωστή μετά από καταγγελία καταναλωτή, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό του προβλήματος και στην απόφαση για ανάκληση των συγκεκριμένων προϊόντων. Οι αμερικανικές αρχές επισημαίνουν ότι η Κολομβία δεν είναι επιλέξιμη χώρα για την εισαγωγή προϊόντων κρέατος στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα προϊόντα να μην πληρούν τις απαιτήσεις για νόμιμη εισαγωγή. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί επιβεβαιωμένα περιστατικά ασθένειας ή τραυματισμού που να συνδέονται με την κατανάλωση των προϊόντων. Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται να μην τα καταναλώσουν, αλλά να τα απορρίψουν ή να τα επιστρέψουν στο σημείο αγοράς.