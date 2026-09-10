Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η 68χρονη μεταφέρθηκε στο ψυχιατρείο για ακούσια νοσηλεία.

Νέα αναβολή έλαβε η εκδίκαση της υπόθεσης 68χρονης από το Μαραθώνα που κατηγορείται ότι έθαψε στην αυλή του σπιτιού της τη σορό της υπέργηρης μητέρας της.

Η απουσία για άλλη μία φορά της κόρης της κατηγορουμένης η οποία έκανε την καταγγελία στις αρχές με αποτέλεσμα την αποκάλυψη της υπόθεσης, έγινε η αιτία να αναβληθεί η δίκη της 68χρονης η οποία φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έθαψε την υπέργηρη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της στο Μαραθώνα για να εισπράττει τη σύνταξη της.

Μαζί της στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας έχει παραπεμφθεί να δικαστεί και ο 36χρονος γιος της ο οποίος φέρεται να το γνώριζε αν και ο ίδιος επιμένει πως δεν ήξερε τίποτα.

Σύμφωνα με το συνήγορό της, η 68χρονη με εντολή εισαγγελέα οδηγήθηκε αργά χθες το βράδυ στο Δρομοκαΐτειο για ακούσια νοσηλεία.

Βασική μάρτυρας στην υπόθεση θεωρείται η κόρη της 68χρονης η οποία ωστόσο δεν εμφανίστηκε για άλλη μία φορά στην αίθουσα του δικαστηρίου. Έτσι, η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Μαίου.