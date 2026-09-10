Η συγκινητική ανάμνηση που θέλησε να μοιραστεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρέτησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον Γιώργο Μαζωνάκη το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του λαϊκού ερμηνευτή.

Ο γνωστός παρουσιαστής, αναρτώντας μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν, θέλησε να γράψει το δικό του «αντίο», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Καλό ταξίδι Γιώργο… εκεί που θα πας να ηρεμήσει η ψυχούλα σου».

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Λίγες ώρες αργότερα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα σύντομο απόσπασμα από την συνέντευξη που του είχε παραχωρήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην εκπομπή «The 2Night Show».

Στο σύντομο βίντεο, ο ερμηνευτής ακούγεται να μιλάει για τον τρόπο σκέψης του, τη στάση ζωής του και την έννοια που είχε η λέξη «αμαρτία» για εκείνον.

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«Όλος ο κόσμος έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ για τον Γιώργο… Σαν να χάθηκε ένας φίλος τους… Νομίζω αυτό συνέβη, χάθηκε ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή της ζωής μας «ήταν» εκεί… και ας μην τον βλέπαμε πάντα… Τον ακούγαμε και τον νιώθαμε… Μοναδικός…», πρόσθεσε στη λεζάντα του ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

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Η νέα ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου – Η στιγμή που συναντήθηκε με τον Μαζωνάκη στο Voice

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε το δικό του στίγμα στο μουσικό διαγωνισμό «The Voice», με πολλές από τις εμφανίσεις του και τις ατάκες του να μένουν ανεξίτηλες – πλέον – γραμμένες στο χρόνο.

Το 2025, σε ένα από τα επετειακά επεισόδια ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε κάνει την εμφάνισή του στη σκηνή του διαγωνισμού, διαλέγοντας να ενταχθεί στην ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως περιγράφει ο παρουσιαστής, τότε ήταν και η τελευταία φορά που τον συνάντησε από κοντά και δημόσια είχε εκφράσει τον θαυμασμό του προς το πρόσωπό του.

Στο συνοδευτικό κείμενο, ο Αρναούτογλου σημειώνει ότι η γνωριμία τους ξεκίνησε το 1990: «Με τον Γιώργο γνωριζόμασταν από τις αρχές του 1990… Όμως αυτή ήταν η τελευταία φορά που βρεθήκαμε… Του είπα ότι ένιωθα για εκείνον, δημόσια… Ότι ένιωθα… Και τον είδα κάποια στιγμή να χαίρεται σαν μικρό παιδί… Γιώργο θα είμαι στην Ομάδα σου φίλε, κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε και θα με μάθεις να τραγουδάω …. Γεια σου ρε Γιώργο… Γεια σου ρε Μάγκα… Καλό Ταξίδι!!!»

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Στο βίντεο μάλιστα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ακούγεται να λέει: «Γιώργο, επιλέγω εσένα! Μεγάλος καλλιτέχνης, το ξέρουμε αυτό. Δεν πίστευα ότι ο Γιώργος θα ταίριαζε στο Voice… Είναι η έκπληξη από όλους που κατά καιρούς έχει περάσει. Ο Γιώργος, θα έλεγα είναι μία διαφορετική προσωπικότητα, δεν τον θεωρώ αδίκως Ρόμπι Γουίλιαμς της Ελλάδος. Βεβαίως, αυτό που μου αρέσει είναι ότι δεν κάνει τίποτα επιτηδευμένα. Σε όποιον αρέσουμε… Θα μπορούσαν να συζητήσω μαζί του για κάποια πράγματα στα οποία διαφωνώ. Αλλά, αυτό Γιώργο, που έχει βγάλει στο Voice, η ευγένειά σου, ο τρόπος που μιλάς στα παιδιά, με έχει συγκινήσει. Ήσουν η έκπληξη!».